IRGC napao 18 američkih vojnih ciljeva u dva raketna vala: Peta flota u Bahreinu pogođena vojnim dronovima

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA: IRGC je saopštio da su njihove Zračno-svemirske snage i mornarica provele operaciju odmazde u dva odvojena vala kao odmazdu za napade na obalne ispostave i servisne jedinice Korpusa, položaje za provođenje zakona i područje aerodroma Bandar Abbas.

"Osamnaest ključnih ciljeva kriminalne američke vojske" pogođeno je i uništeno u zračnim bazama Ali al-Salem i Ahmad al-Jaber u Kuvajtu, kao i u zračnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu.

Napadi dronova na Petu flotu SAD-a u Bahreinu

Odvojeno, Ured za odnose s javnošću vojske izvijestio je o operaciji dronova usmjerenoj na sjedište Pete flote SAD-a u Bahreinu.

"Kao odgovor na kršenje primirja i napade na dijelove južnog Irana, vojska Islamske Republike Iran koristila je razne dronove napunjene eksplozivom kako bi napala Petu flotu SAD-a", napomenuo je ured.

Dodali su da su komunikacijske antene i radarski sistemi povezani s flotinim sistemom protuzračne odbrane Patriot bili meta protunapada.

Vojska je saopštila da su njene snage u potpunosti spremne za daljnje sukobe i da će nastaviti operacije dok se ne završi "kažnjavanje agresora".

U međuvremenu, Centralni štab Khatam al-Anbiya, najviša iranska operativna komandna jedinica, također je izdao saopštenje, pripisujući zaustavljanje posljednje runde agresije "snažnom i odlučnom odgovoru" oružanih snaga.

Također u četvrtak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će američko bombardovanje u Iranu uskoro prestati, tvrdeći da su ga visoki iranski zvaničnici pozvali da ga zamole da zaustavi najnoviji napad.

Međutim, IRGC je kategorički odbacio tu tvrdnju, nazivajući je "paravan za izbjegavanje rata".

Štab je dalje naveo da će se iranski vojni odgovor na američke zločine nastaviti, bez preciziranja vremena ili obima.

Koordinirana odmazda uslijedila je nakon što su prijavljene nove eksplozije u dijelovima Hormozgana i drugim južnim regijama Islamske Republike, nakon što je američka vojska potvrdila pokretanje novog vala neizazvanih napada na zemlju.

Kao odgovor na najnoviju agresiju, Centralni štab Khatam al-Anbiya također je naredio zatvaranje strateškog Hormuškog moreuza.

"Od ovog trenutka, zbog nesigurnosti u regiji, Hormuški moreuz se proglašava zatvorenim za prolaz svih plovila, uključujući tankere za naftu i komercijalne brodove, a svaki promet će biti meta napada", navodi se u saopštenju komandne jedinice.