Prema novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (ABNA), Wall Street Journal je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump odustao od svog oklijevajućeg stava i naredio napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera.

Američki zvaničnici su rekli novinama da Trump u početku nije bio uvjeren u potrebu za vojnim odgovorom na incident, opisujući ga kao "manju stvar" i naglašavajući da piloti nisu ozbiljno povrijeđeni.

Ali, dramatično je promijenio mišljenje nakon brifinga u Bijeloj kući na kojem su ministar rata Pete Hegsett i general Don Keane, predsjedavajući Združenog štaba, pružili ključne informacije. Dvojica zvaničnika preporučila su direktnu vojnu akciju.

Hegsett i Keane su Trumpu pružili nove obavještajne podatke o ulozi iranskog drona Shahed koji je ciljao i oborio američki helikopter.

Na osnovu ovih preporuka, Trump je naredio tri talasa vazdušnih napada na iranske sisteme protivvazdušne odbrane i radarske lokacije u blizini Hormuškog moreuza.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) tvrdila je da su napadi bili odgovarajući odgovor na neopravdanu iransku agresiju i da su izvedeni u samoodbrani kako bi se zaštitile američke snage i interesi u regiji.

Vrijedi napomenuti da je, kao odgovor na napade američke terorističke vojske, Centralni štab Khatam al-Anbiya najavio napad Vojske Islamske Republike Iran i Korpusa islamske revolucionarne garde na američke baze u regiji.