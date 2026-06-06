The Independent: Prava cijena Trumpovog rata protiv Irana stigla je do Britanije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novine The Independent su u uvodniku napisale da se ekonomske posljedice rata koji je američki predsjednik Donald Trump započeo protiv Irana sada teško osjećaju u Britaniji. Prema novinama, britanski građani su na pragu novog vala rastućih troškova života. Vala koji uključuje rast cijena energije, hrane i hipotekarnih plaćanja, dok je sposobnost britanske vlade da smanji ove pritiske ograničena.

Prema Al Jazeeri, novine su rat opisale kao krizu koja je bila mnogo duža i složenija nego što je Bijela kuća predvidjela. Umjesto brze pobjede, rat je izazvao rašireni haos na globalnim energetskim tržištima, do te mjere da ga je Međunarodna agencija za energiju opisala kao najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji svjetskog tržišta. Kao rezultat toga, globalna ekonomija je pretrpjela gubitke od stotina milijardi dolara.

Izvještaj se nastavlja navodeći da su siromašne zemlje u Africi i Aziji najviše pogođene krizom, ali da ni razvijene ekonomije nisu imune na njene posljedice. Cijene goriva u Sjedinjenim Državama su značajno porasle, a Britanija se također suočila s ekonomskim padom nakon obećavajućih znakova viđenih početkom godine.

Teška finansijska dilema

The Independent piše da se prije rata očekivalo da će inflacija u Britaniji biti blizu cilja Banke Engleske od 2%, ali je sukob promijenio ove izglede i ponovo povećao inflacijske pritiske. Ova situacija bi mogla dovesti do pada zaposlenosti, nestanka nade u smanjenje kamatnih stopa i kontinuiranog pritiska na vlasnike hipoteka i zadužena domaćinstva.

Izvještaj također ukazuje na finansijske izazove britanske vlade. Rastući troškovi otplate javnog duga ograničili su sredstva dostupna javnim službama i sektoru odbrane, stavljajući britansku vladu u težak položaj.

Iako britanska vlada naglašava da je ekonomija zemlje ostvarila najbolje rezultate među zemljama Grupe sedam u prvom kvartalu 2026. godine, Independent upozorava da bi nastavak rata protiv Irana mogao gurnuti britansku ekonomiju u recesiju.

Novine su također raspravljale o političkim posljedicama krize uzrokovane ratom protiv Irana za laburističku vladu, napisavši da su razlike između Londona i Washingtona postale očiglednije. Prema izvještaju, britanska kancelarka finansija Rachel Reeves vodila je žustre diskusije sa svojim američkim kolegom o ekonomskim efektima rata protiv Irana.

Energija; Najveći izazov pred nama

Independent smatra da je energetska kriza uzrokovana ratom protiv Irana najveći izazov s kojim se suočavaju britanski građani i preduzeća. Rastuće cijene električne energije i plina stavile su dodatni pritisak na britanske kućne budžete, a istovremeno povećale operativne troškove kompanija.

Prema novinama, trenutna pomoć britanske vlade je ograničena i uglavnom usmjerena na podršku ranjivim grupama i nekim teškim industrijama. Izvještaj smatra da su akcije britanske vlade nedovoljne u poređenju s razmjerama krize i vjeruje da manji rezovi ili ograničeni podsticaji ne mogu riješiti glavni problem, a to je kontinuirani porast računa za energiju.

Izlaz iz krize

Završni dio ovog uvodnika ispituje rješenja za krizu. Dok je bivši britanski premijer Tony Blair pozivao na povećanje istraživanja nafte i plina u Sjevernom moru, Independent smatra da je održivije rješenje ubrzanje ulaganja u solarnu, vjetroelektranu i nuklearnu energiju.

Novine smatraju da bi razvoj čiste energije mogao smanjiti ovisnost Britanije o globalnim tržištima fosilnih goriva i osigurati veću energetsku sigurnost zemlje.

Independent zaključuje naglašavajući da prelazak na čistu energiju više nije samo ekološko pitanje, već ekonomski i strateški imperativ. Novine upozoravaju da projekti zelene energije ne bi trebali postati indirektne žrtve rata protiv Irana, jer Britaniji sada više nego ikad trebaju jeftini, održivi i pouzdani izvori energije za podršku industriji i ekonomskom rastu.