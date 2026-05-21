Cionistički režim pojačava zastrašivanje na jugu Sirije/ Ciljani koraci za evakuaciju sela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički režim nastavlja širiti svoj vojni i sigurnosni utjecaj na jugu Sirije. Regija koja je sada pod dominacijom režima, bilo direktnom okupacijom i uspostavljanjem vojnih i sigurnosnih baza, bilo vatrenom nadmoći i kontrolom na terenu.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, cionistički režim je također nametnuo uslove vlastima Golanske visoravni, prema kojima vojne snage ove vlade ne smiju biti raspoređene u južnim regijama Sirije, a sigurnosne snage Golanske visoravni mogu koristiti samo lako naoružanje.

Iako su tenzije zahvatile cijele južne regije Sirije koje graniče s okupiranim teritorijama, u protekle dvije sedmice fokus djelovanja cionističkog režima pojačan je na provinciju Quneitra i njena predgrađa. Gdje su u toku inspekcije, zatvaranje puteva i sigurnosne kontrole od strane cionističkih vojnih snaga. Akcija koju stanovnici smatraju namjernim pokušajem prisiljavanja ljudi da napuste svoje domove i evakuišu sela.

Noćno granatiranje i stvaranje straha

Ovi događaji se dešavaju istovremeno s nastavkom tenzija na terenu u južnoj Siriji. Tenzije se, prema lokalnim izvorima, produžavaju namjernim ispaljivanjem artiljerijskih granata na poljoprivredno zemljište noću, s ciljem spaljivanja usjeva i stvaranja straha među stanovnicima.

Lokalni izvor je rekao listu Al-Akhbar da su izraelski borbeni avioni i helikopteri također povećali svoje letove na malim visinama iznad južne Sirije. Osim toga, izraelske dronove stalno lete nebom Sirije i sada se slobodno kreću prema predgrađu Damaska.

Raširena hapšenja i prisilno raseljavanje

Uz ove pokrete, izraelske vojne snage nastavljaju i s hapšenjima sirijskih građana. Prema riječima stanovnika tog područja, hapšenja se provode potpuno nasumično i bez određenog obrasca.

Nakon hapšenja pojedinaca, izraelske snage ih ispituju, a zatim neke od njih puštaju na slobodu; problem koji je uzrokovao da brojni mladi ljudi u selima napuste svoja mjesta prebivališta i migriraju u unutrašnjost Sirije.

Jučer su, tokom opsežnih inspekcijskih operacija u nekoliko područja, izraelske vojne snage uhapsile tri sirijska državljanina, uključujući dva na farmi Al-Basali u južnoj Kuneitri i jednog na farmi Umm Al-Luqs. Operacija se proširila i na sjeverna područja Kuneitre i bila je praćena racijama na kuće.

Protest porodica pritvorenika

Nakon nastavka hapšenja, porodice brojnih pritvorenika održale su protestni skup ispred ureda Ujedinjenih nacija u Damasku, držeći transparente i zahtijevajući oslobađanje svoje prisilno nestale djece.

Prema saopštenju organizatora skupa, cionistički režim je do sada uhapsio 47 sirijskih državljana, od kojih su neki prisilno nestali iz svojih domova, a drugi na kontrolnim punktovima ili sigurnosnim patrolama.

U saopštenju se navodi da je kompletan dosije pritvorenika predat Ujedinjenim nacijama, a od generalnog sekretara ove organizacije i institucija povezanih sa slučajem nestalih zatraženo je da preduzmu hitne mjere kako bi se utvrdilo gdje se nalaze ove osobe i njihovo bezuvjetno oslobađanje.

Porodice su također pozvale na hitan ulazak Međunarodnog komiteta Crvenog križa u mjesta gdje se drže pritvorenici kako bi se procijenilo njihovo zdravstveno stanje, posebno onih koji su zadobili teške povrede tokom pritvora.

U saopštenju se naglašava da su neke porodice u ovim pritvorima izgubile više od jednog člana, te da su među pritvorenicima i studenti.

Ovo okupljanje dio je stalnih protesta porodica. Prethodno su održali protest ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova vlade Golanija u Siriji i zahtijevali da se slučaj pritvorenika uključi u sve moguće pregovore između vlade i Izraela. Međutim, vlada Golanija još nije zvanično odgovorila na ovo pitanje.

Širenje utjecaja Izraela na jugu Sirije

Novine Financial Times izvijestile su da cionistički režim kontrolira oko hiljadu kvadratnih kilometara Gaze, Libana i Sirije od 7. oktobra 2023. godine. Područje ekvivalentno oko 5 posto ukupnog područja cionističkog režima unutar priznatih granica iz 1949. godine.

Prema novinama, cionistički režim objavio je mape područja gdje će njegove snage biti raspoređene u Gazi i Libanu, ali tačna lokacija njegovih snaga u Siriji još nije objavljena.

Cionistički režim sada ima snažno prisustvo u provinciji Sweida na jugu Sirije i preuzeo je kontrolu nad strateškim područjima, uključujući vrh Jabal al-Sheikh. Vojne patrole cionističkog režima također napreduju duboko u sirijsku teritoriju, pa čak i u predgrađe Damaska, bez direktnog miješanja vlade Golanija.

Prelazne vlasti vlade Golanija kažu da je njihov fokus na političkom i diplomatskom putu postizanja sigurnosnog sporazuma sa cionističkim režimom.