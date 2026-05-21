Saudijska Arabija povlači jemenske snage/Pakistanske trupe raspoređene na jemenskoj granici

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), istovremeno dok hiljade pakistanskih vojnika stižu da se rasporede u područja blizu graničnog pojasa između Jemena i Saudijske Arabije, Rijad je povukao stotine jemenskih snaga koje su se borile uz saudijsku vojsku na frontovima Asir, Najran i Jizan na južnoj granici Saudijske Arabije s Jemenom.

Prema izvještaju libanskih novina "Al-Akhbar", obaviješteni izvori rekli su da su saudijske vlasti protjerale veliki broj ovih jemenskih snaga iz južnih regija Saudijske Arabije. Ova akcija je preduzeta nakon što su neke od ovih snaga održale proteste u kampovima koje nadgleda saudijska vojska u pograničnim područjima.

Jemenske snage protestuju zbog neisplaćenih plata

Posljednjih sedmica, protesti hiljada pripadnika snaga stacioniranih u kampovima osovina "Alab" i "Baqa" - koje se nalaze na granici Jemena i Saudijske Arabije - su se intenzivirali. Ove snage su zahtijevale isplatu svojih neisplaćenih plata i beneficija.

Međutim, komanda 9. i 63. brigade u osovini Alab, kao i komandanti treće i četvrte divizije, poznatih kao hitne snage povezane sa Saudijskom Arabijom u osovini Al-Baqa, optužili su demonstrante za pobunu i uhapsili desetine njih.

Jemenski izvori za ljudska prava u osovini Al-Baqa također su rekli listu "Al-Akhbar" da su desetine demonstranata teško pretučene od strane vojne policije povezane s trećom i četvrtom divizijom.

Također je izdata naredba o protjerivanju snaga koje učestvuju u protestima pod optužbama kao što su podsticanje, nepoštivanje vojnih naređenja i oduzimanje njihovog ličnog oružja, a oko 500 ovih pripadnika je otpušteno iz službe.

Zabrinutost zbog ponavljanja scenarija Brigade Al-Fath

Politički posmatrači smatraju da je protjerivanje snaga koje je direktno regrutovala saudijska komanda koalicije i preko plemenskih vođa i vojnih zapovjednika povezanih s Rijadom opasan znak želje Saudijske Arabije da oslobodi hiljade jemenskih snaga i liši ih njihovih prava.

Deseci aktivista bliskih ostavljenoj vladi u Adenu također su na društvenim mrežama upozorili na ponavljanje scenarija oslobađanja snaga Brigade Al-Fath; snage koje su jemenske oružane snage zarobile u operaciji "Wadi Al-Jabara" na frontu Kataf u provinciji Saada krajem 2019. godine.

U to vrijeme, grupe povezane sa koalicijom predvođenom Saudijskom Arabijom odbile su priznati otprilike 2.000 zarobljenika zarobljenih u operaciji, pa čak su uklonile imena stotina pripadnika brigade Al-Fath sa svojih spiskova.

Ove snage djelovale su pod komandom Raddada Al-Hashimija, salafijske figure koju je Saudijska Arabija prošle godine imenovala za komandanta fronta Kataaf u blizini Saade.

Pakistanske snage raspoređene na jemenskoj granici

Ovi događaji dolaze u trenutku kada je Pakistan, uprkos prvobitnom protivljenju učešću u jemenskom ratu 2015. godine, sada rasporedio hiljade svojih kopnenih trupa na južne granice Saudijske Arabije koje se graniče s Jemenom.

Na početku rata u Jemenu, pakistanski parlament odbio je zahtjev Saudijske Arabije za učešće u Operaciji Odlučujuća oluja, ali sada, prema sporazumu o odbrani potpisanom između Islamabada i Rijada u septembru 2025. godine, pakistanske snage se raspoređuju u ovim područjima.

Međutim, neki analitičari smatraju da je raspoređivanje pakistanskih snaga više pokušaj Islamabada da se dodvori Saudijskoj Arabiji i dobije finansijsku podršku od te zemlje nego vojni pokušaj.

Prema ovim procjenama, ovaj potez bio je dio sporazuma vrijednog oko 3 milijarde dolara koji je Saudijska Arabija obezbijedila Pakistanu u obliku finansijskog depozita. Rijad je također odgodio otplatu svog prethodnog depozita od 5 milijardi dolara.

Detalji o pakistanskim ekspedicionim snagama

Prema informacijama koje je prošlog mjeseca objavio indijski časopis "The Week", pakistanske snage raspoređene u Saudijskoj Arabiji su 25. mehanizovana jedinica pakistanske vojske, poznata kao "Divizija Razjarenih Bikova", a specijalizirana je za pustinjsko ratovanje.

Kaže se da snage imaju oko 10.000 vojnika i opremljene su teškom opremom poput tenkova T-80UD ukrajinske proizvodnje, oklopnih transportera Talha i samohodnih artiljerijskih sistema opremljenih američkim topovima M109A2 kalibra 155 mm.

..............................