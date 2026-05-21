Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), francusko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u četvrtak svoje protivljenje određivanju pomorske misije za vojni savez NATO-a u Hormuškom moreuzu.

Jasan i dosljedan stav Pariza

Glasnogovornik francuskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je u tom smislu: "Naš stav je jasan i dosljedan." Sjevernoatlantski sporazum se odnosi na sjevernoatlantsku regiju. NATO nije ni zamišljen da bude takav, niti se u praksi smatra prikladnim savezom za fokusiranje na pitanje na Bliskom istoku i Hormuškom moreuzu.

Vrijedi napomenuti da je nakon zatvaranja Hormuškog moreuza zbog vojne agresije Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Irana, američki predsjednik Donald Trump prvobitno zatražio pomoć od evropskih saveznika u vezi s moreuzom.

S obzirom na to da se saveznici Washingtona protive toj ideji, neke zemlje su govorile o pomorskoj misiji za Hormuški moreuz nakon završetka sukoba. Ranije je Bloomberg izvijestio da članice NATO-a razmatraju uspostavljanje pomorske misije u Hormuškom moreuzu, ali postoji protivljenje unutar saveza po tom pitanju.

