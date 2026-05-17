Omanski muftija poziva muslimane da podrže palestinski cilj

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - "Ahmad bin Hamad al-Khalili", omanski muftija danas je osudio cionistički zločin atentata na Izz al-Din al-Haddada (Abu Suhaiba), komandanta brigada mučenika Izz al-Din al-Qassam, vojnog krila pokreta Hamas.

Izražavajući svoju tugu i žalost zbog gubitka ovog šehida, komandanta brigada Al-Qassam, osudio je agresiju cionističkog neprijatelja protiv njega i drugih palestinskih šehida, te se molio Svemogućem Bogu da se smiluje svim nevinim mučenicima i da svim islamskim grupama otpora donese slavnu i jasnu pobjedu.

Muftija Omana također je pozvao sve muslimane da podrže pravednu stvar Palestine.

Ezzeddine Al-Haddad (Abu Suhaib), komandant brigada Izzeddine Al-Qassam, nedavno je poginuo zajedno sa suprugom i kćerkom te brojnim Palestincima u kukavičkoj operaciji atentata koju je izveo cionistički neprijatelj u centru grada Gaze.