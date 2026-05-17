Jedan šehid i 98 povrijeđenih u posljednja 24 sata u Libanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je u nedjelju da je 19 osoba poginulo, a 98 povrijeđeno u napadima izraelskog režima na zemlju u posljednja 24 sata.

Prema saopštenju libanskog Ministarstva zdravstva, ukupan broj šehida u Libanu od eskalacije napada izraelskog režima 2. marta 2026. godine dostigao je 2.988.

U saopštenju ministarstva navodi se da je u napadima izraelskog režima povrijeđeno i 9.210 ljudi.

Ovi napadi dolaze nakon što su Sjedinjene Američke Države u petak izjavile da je primirje između izraelskog režima i Libana produženo za 45 dana.