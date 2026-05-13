Lavrov: Amerika nastoji dominirati evropskim energetskim tržištem

13 maj 2026 - 21:12
News ID: 1814024
ABNA24: Ruski ministar vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Američke Države da nastoje reorganizirati globalno energetsko tržište u vlastitom interesu kontrolirajući rute transporta energije u Evropi i ograničavajući ruski izvoz energije.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov objavio je da Washington pokušava dominirati rutama transporta energije na kontinentu kontrolirajući tranzit ruskog plina iz Ukrajine u Evropu. Prema njegovim riječima, širi cilj Sjedinjenih Američkih Država je redizajnirati globalno energetsko tržište na način koji služi njihovim ekonomskim i geopolitičkim interesima.

Lavrov je u intervjuu za Russia Today dodao da SAD pokušavaju izvršiti pritisak na evropske zemlje da kupuju američku naftu i plin umjesto ruskih resursa, čime smanjuju prisustvo ruskih energetskih kompanija na međunarodnim tržištima. Također je tvrdio da Washington nastoji kupiti dionice infrastrukture povezane s plinovodom Sjeverni tok po niskoj cijeni i ponovo ga pokrenuti u vlastitom interesu; plinovod koji je prije eksplozije bio jedna od najvažnijih ruta za transport ruskog plina u Evropu.

Ruski ministar vanjskih poslova nastavio je naglašavati da su američke politike pojačale ekonomski pritisak na Evropu, jer je evropskim zemljama zabranjeno kupovati jeftinu rusku naftu i prisiljene su uvoziti američki ukapljeni prirodni plin po višoj cijeni. Također je ukazao na nastavak sankcija Washingtona protiv ruskih energetskih kompanija, uključujući Rosnjeft i Lukoil, te rekao da su te mjere usmjerene na ograničavanje utjecaja Rusije na globalnom tržištu nafte.

