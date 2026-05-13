Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov objavio je da Washington pokušava dominirati rutama transporta energije na kontinentu kontrolirajući tranzit ruskog plina iz Ukrajine u Evropu. Prema njegovim riječima, širi cilj Sjedinjenih Američkih Država je redizajnirati globalno energetsko tržište na način koji služi njihovim ekonomskim i geopolitičkim interesima.

Lavrov je u intervjuu za Russia Today dodao da SAD pokušavaju izvršiti pritisak na evropske zemlje da kupuju američku naftu i plin umjesto ruskih resursa, čime smanjuju prisustvo ruskih energetskih kompanija na međunarodnim tržištima. Također je tvrdio da Washington nastoji kupiti dionice infrastrukture povezane s plinovodom Sjeverni tok po niskoj cijeni i ponovo ga pokrenuti u vlastitom interesu; plinovod koji je prije eksplozije bio jedna od najvažnijih ruta za transport ruskog plina u Evropu.

Ruski ministar vanjskih poslova nastavio je naglašavati da su američke politike pojačale ekonomski pritisak na Evropu, jer je evropskim zemljama zabranjeno kupovati jeftinu rusku naftu i prisiljene su uvoziti američki ukapljeni prirodni plin po višoj cijeni. Također je ukazao na nastavak sankcija Washingtona protiv ruskih energetskih kompanija, uključujući Rosnjeft i Lukoil, te rekao da su te mjere usmjerene na ograničavanje utjecaja Rusije na globalnom tržištu nafte.