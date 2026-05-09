Hamasova reakcija na eskalaciju cionističkih zločina nad palestinskim zatvorenicama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA , pokret Hamas je u današnjem saopštenju oštro osudio eskalaciju zločina i kršenja prava palestinskih zatvorenica u zatvorima cionističkog okupacionog režima i upozorio na njihovu kritičnu situaciju.

U saopštenju su uslovi zatočenih žena opisani kao "ratni zločin i jasno kršenje svih međunarodnih konvencija i zakona, posebno Četvrte ženevske konvencije".

Hamas je naglasio da se palestinske zatvorenice suočavaju s fizičkom i psihičkom torturom, samicama, namjernim medicinskim zanemarivanjem i uskraćivanjem najosnovnijih ljudskih prava.

Palestinski otpor je naglasio: „Kontinuirano pritvaranje 87 palestinskih zatvorenica, uključujući trudnice, bolesne i maloljetnice, u teškim uslovima bez zdravstvene zaštite, odgovarajuće hrane i medicinskog praćenja, uz ponovljene racije, ponižavajuće pretrese i politiku administrativnog pritvora bez jasnih optužbi, otkriva fašističko lice okupacijske vlade i njeno korištenje zatvorskog sistema kao alata za represiju, osvetu i slamanje volje palestinskog naroda.“

Gonjenje i pritvaranje palestinskih žena zbog njihovih komentara ili objava na društvenim mrežama također je ocijenjeno kao potvrda „intenziviranja politike organiziranog terorizma“ koju „ratno-zločinačka vlada Netanyahua“ provodi protiv palestinskog naroda.

Hamas je pozvao Ujedinjene nacije, međunarodne institucije za ljudska prava i humanitarne organizacije, te Međunarodni komitet Crvenog križa, da preduzmu hitne mjere kako bi odmah dokumentirali ove zločine, izvršili pritisak za oslobađanje svih zarobljenih žena i pozvali okupacijske vođe na odgovornost za njihove kontinuirane zločine protiv palestinskog naroda i zarobljenih žena.