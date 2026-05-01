Izraelski napadi se intenziviraju u južnom Libanu / Desetine šehida i novi val raseljavanja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska vojska je u protekla dva dana izvela niz opsežnih napada na južni Liban, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem desetina ljudi. Libanski zvaničnici su objavili da je kao rezultat 84 različita izraelska napada, uključujući zračne napade, artiljerijsko granatiranje i eksplozije stambenih zgrada, oko 29 ljudi poginulo, a desetine drugih je povrijeđeno.

Najteži napadi dogodili su se u regiji Nabatiyeh, gdje je 6 osoba poginulo u gradu Zabdeen kada je dron napao skup civila u blizini groblja. Također, u napadu na grad Jabshit, 4 člana jedne porodice su poginula, a u raštrkanim napadima na gradove Toul, Harouf i Jabshit, još 9 osoba, uključujući žene i djecu, je poginulo.

U gradu Kafr Raman, libanska vojska je objavila da je jedan od njenih vojnika poginuo zajedno sa članovima svoje porodice u napadu na njihov dom. U regiji Tir, gradovi Haniya, Qana, Al-Shahabiya i Bastiat također su bili meta napada, što je rezultiralo brojnim poginulim i ranjenim osobama. Također, u napadu između gradova Ma'roub i Al-Hamiri, "Ahmed Al-Husseini", zamjenik gradonačelnika Janate, poginuo je.

Ovi napadi su se poklopili s velikom operacijom bombardiranja izraelske vojske u gradovima Khayyam, Bint Jbeil i Al-Bayada, koju su pratili teški borbeni avioni i probijanje zvučnog zida iznad regije Bekaa.

Izraelska vojska nastavlja svoje napade u južnom Libanu, a u četvrtak je glasnogovornik vojske pozvao stanovnike više od 20 gradova da evakuiraju područje.

Libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je od 2. marta ukupan broj žrtava izraelskih napada dostigao 2.586 šehida i 8.020 ranjenih. Val raseljavanja se također nastavlja i pogodio je više od 1,6 miliona ljudi.

Odgovor Hezbollaha

Nasuprot tome, Hezbollah je objavio da je izveo 12 napada kao odgovor na izraelske prekršaje. Grupa otpora objavila je da je ciljala 4 tenka Merkava, vojno vozilo Hummer i samohodnu artiljeriju izraelske vojske.

Hezbollah je također objavio da je ciljao 5 izraelskih vojničkih koncentracija u područjima Balat, Shama, Mays al-Jabal, al-Tayba i al-Qantara te da je oborio izraelski dron Hermes 450 iznad Nabatiyeha.

S druge strane, izraelska vojska potvrdila je ubistvo vojnika iz Golani brigade u području al-Qantara i ranjavanje 15 drugih u odvojenim napadima. Također je izvijestila o ispaljivanju projektila i dronova prema sjevernim izraelskim naseljima, što je uzrokovalo oglašavanje sirena u više od 10 područja.

Ovim je broj izraelskih vojnika poginulih u sukobima na jugu Libana od 2. marta dostigao 17.