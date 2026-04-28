Libansko vijeće učenjaka: Normalizacija s Izraelom je "očigledna izdaja" islamskog ummeta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Libansko vijeće učenjaka je u saopštenju objavilo da se normalizacija odnosa sa cionističkim režimom potpuno odbacuje i smatra se "izdajom".

Organizacija je naglasila da nikakva normalizacija nije prihvatljiva.

U saopštenju se navodi da se normalizacija odnosa s "ubicama poslanika, nevinih, djece i žena", kao i s okupatorima i prekršiteljima svetih mjesta, odbacuje i ne može se opravdati.

Libansko vijeće muslimanskih učenjaka također je izjavilo da proces normalizacije ne samo da povećava sigurnosni utjecaj u arapskim društvima, već i dovodi do ekonomskog slabljenja regionalnih zemalja i njihove sposobnosti da podrže palestinsko pitanje.

Osvrćući se na tekuće sukobe i događaje u Gazi, Zapadnoj obali, Libanu, Siriji i Jemenu, organizacija je naglasila da je predlaganje takvog pristupa u trenutnim okolnostima "očigledna izdaja" islamskog ummeta i naroda regije.

U saopštenju se dalje navodi da je rješenje problema regije povratak vjerskim vrijednostima, održavanje unutrašnje kohezije i jačanje odbrambenih sposobnosti protiv vanjskih prijetnji.

Zaključno, Libanonsko vijeće muslimanskih učenjaka, naglašavajući fetve izdate u vezi sa zabranom normalizacije odnosa sa cionističkim režimom, pozvalo je na legalan i narodni sukob sa promoterima ovog procesa i naglasilo potrebu da se suoči sa tim svim legitimnim sredstvima dok se ne postigne „potpuna sloboda od okupacije“.

Ova izjava je izdata u situaciji kada je libanonska vlada odlučila da vodi direktne pregovore sa cionističkim režimom.

Ova odluka je donesena uprkos unutrašnjem protivljenju, a pregovori će se održati uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Sjedinjene Američke Države i cionistički režim pokušavaju da unaprijede zavjeru za razoružavanje libanonskog islamskog otpora rukama vlade ove zemlje.