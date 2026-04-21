Ehud Barak: Ideja o raspuštanju Hezbollaha nije ostvariva

Bivši premijer Izraela priznao je da se najduži rat u historiji Izraela bliži kraju bez ostvarenja ijednog deklarisanog cilja, upozoravajući da bi njegovo produžavanje u narednim sedmicama moglo dovesti Izrael u još složeniju situaciju.

🔹 U svom članku za hebrejski list Haaretz, naglasio je da su pokret Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanu i dalje aktivni i vrlo utjecajni na terenu.

🔹 Također je istakao da je Iran uspio izaći neoštećen iz zajedničkog izraelsko-američkog napada, dok prijetnje povezane s nuklearnim programom i balističkim raketama i dalje postoje i vjerovatno neće nestati ni u eventualnom budućem sporazumu.