Evropa je zabrinuta; pozivi na obuzdavanje anticionističkih slogana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Independent je u izvještaju izvijestio da je Evropa zabrinuta zbog eskalacije antiizraelskih slogana. Ovaj izvještaj citira Millie Cook: Službeni glasnogovornik britanskog premijera Keira Starmera pozvao je policiju da obuzda "antisemitske" slogane na propalestinskim demonstracijama. Glasnogovornik je rekao da, iako je "sloboda izražavanja temeljno pravo u ovoj zemlji, ne može se proširiti na podsticanje mržnje ili uznemiravanja drugih" i naglasio da će policija "odlučnije" koristiti svoja ovlaštenja kako bi se borila protiv širenja antisemitizma.

Do ovoga dolazi nakon što su dva naoružana napadača u nedjelju napala zabavu povodom Hanuke na plaži Bondi u Australiji, ubivši 15 ljudi i ranivši 27. U ponedjeljak je glasnogovornik jevrejske sigurnosne dobrotvorne organizacije upozorio da bi nasilno skandiranje na protestima, "ako se ne kontroliše", moglo dovesti do krvavih tragedija poput napada na plaži Bondi.

Dave Rich, direktor politike u Fondaciji za socijalno osiguranje, koja štiti jevrejske zajednice u Britaniji, rekao je da "nije teško uspostaviti vezu" između govora mržnje protiv Izraela tokom marševa i "ove vrste nasilnog terorizma".

Tvrdio je da pozivi na "intifadu" i fraza "od rijeke do mora" koju su koristili neki demonstranti u propalestinskim protestima nisu naišli na dovoljnu snagu. U međuvremenu, glavni rabin Sir Ephraim Mirwais upozorio je da "govor mržnje može postati govor mržnje". „Svake sedmice vidimo ljude kako izlaze na ulice naših gradova skandirajući mržnjom ispunjene slogane poput 'od rijeke do mora' i 'globalizacija intifade'“, rekao je.

„Šta znači fraza 'globalizacija ustanka'?“, upitao je. Pa, na Jom Kipur u sinagogi Heaton Park u Manchesteru otkrili smo šta to znači. A na plaži Bondi, Australijanci su otkrili značaj ovih riječi.“

„Vrijeme je da se jasno stavi do znanja da je ova retorika ilegalna i da se neće tolerisati“, rekao je. Ova retorika traje već dugo... Prekomjerni govor mržnje može dovesti do zločina iz mržnje.“ Na pitanje hoće li vlada uvesti zakon kojim bi se zabranili antisemitski slogani, glasnogovornik premijera je novinarima rekao: „Premijer se složio da su ovi konkretni slogani poziv na napad na jevrejske zajednice širom svijeta.“

„Sloboda izražavanja je temeljno pravo u ovoj zemlji, ali ne bi se trebala proširivati ​​na podsticanje mržnje ili uznemiravanje drugih“, dodao je.

„Osim što policija treba odlučnije koristiti svoja postojeća ovlaštenja, ministar unutrašnjih poslova također razmatra kumulativni utjecaj marševa i protesta... To uključuje i promatranje marševa koji se više puta održavaju na istoj lokaciji te uznemirenost i utjecaj koji oni uzrokuju na određene grupe u našem društvu, poput Jevreja koji žive u Velikoj Britaniji. Jasno je da policija ima dostupna ovlaštenja i očekujemo da će ih više koristiti.“

U oktobru je ministrica unutrašnjih poslova Shabana Mahmood izjavila da će policijskim snagama biti data ovlast da provode uvjete tokom ponovljenih protesta.