Afganistanski susjedi odbacili stranu intervenciju i sankcije na sastanku u Teheranu

U saopštenju koje je objavilo iransko Ministarstvo vanjskih poslova na kraju sastanka specijalnih predstavnika afganistanskih susjeda u Teheranu, Iran je naveo da su predstavnici naglasili regionalnu integraciju i centralnu ulogu regije u rješavanju postojećih problema i izazova, uključujući neka pitanja vezana za Afganistan.

Teheranski sastanak okupio je u nedjelju zvaničnike iz Irana, Pakistana, Rusije, Uzbekistana, Kine, Tadžikistana i Turkmenistana kako bi razmijenili mišljenja o najnovijim događajima u Afganistanu i širem regionu Južne Azije i Centralne Azije.

Prema saopštenju, učesnici su naglasili jačanje stabilnosti u Afganistanu i izrazili spremnost da pomognu u njenom postizanju ako afganistanska strana izjavi potrebu.

Podvukli su važnost nastavka ekonomskih i trgovinskih odnosa s Afganistanom s ciljem poboljšanja egzistencije naroda te zemlje i istakli potrebu integracije zemlje u političke i ekonomske trendove regije.

Izražavajući sigurnosne zabrinutosti, najavili su i naglasili svoju spremnost da pomognu Afganistanu u borbi protiv terorizma, trgovine drogom i trgovine ljudima.

Predstavnici su dalje istakli odgovornost međunarodne zajednice da ukine sankcije i oslobodi zamrznutu imovinu Afganistana, podrži povratak afganistanskih građana iz susjednih zemalja i osigura uslove za njihov dostojanstven povratak.

Podržali su sve tekuće napore za smanjenje tenzija između Afganistana i Pakistana, izrazili spremnost da pomognu u jačanju ovih inicijativa i pozvali obje zemlje da se vrate za pregovarački sto kako bi riješile svoje razlike diplomatskim kanalima.

U nedjelju je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, tokom sastanka na visokom nivou pod nazivom "Pregled razvoja Afganistana", kojem su prisustvovali specijalni predstavnici, rekao da stabilnost Afganistana ovisi o njegovoj integraciji u regionalne političke i ekonomske okvire, pozivajući na saradnju među susjednim zemljama umjesto oslanjanja na vanjske intervencije.

Sastanak s visokim ulozima dolazi u trenutku kada su se odnosi između Pakistana i Afganistana naglo pogoršali posljednjih mjeseci, usred eskalacije graničnih tenzija i međusobnih optužbi za skrivanje militanata.

Kabul je optužio Islamabad za izvođenje napada dronovima 9. oktobra u kojima je ubijeno nekoliko ljudi u glavnom gradu Afganistana, obećavajući odmazdu kao odgovor.

U narednim danima došlo je do žestokih prekograničnih sukoba u kojima su poginule desetine vojnika, civila i militanata s obje strane prije nego što je Katar posredovao u sporazumu o prekidu vatre 19. oktobra.

Međutim, nakon sporazuma uslijedilo je nekoliko rundi bezuspješnih pregovora koje su organizirali Katar, Turska i Saudijska Arabija u nastojanju da se osigura trajniji mir.