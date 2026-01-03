Iran osuđuje američke napade na Venecuelu, poziva Vijeće sigurnosti UN-a da zaustavi agresiju

U saopštenju objavljenom u subotu, ministarstvo je osudilo napade kao jasno kršenje temeljnih principa Povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih pravila međunarodnog prava, posebno člana 2, stava 4 Povelje, koji zabranjuje upotrebu sile.

U saopštenju se američki napadi nazivaju očiglednim primjerom „čina agresije“ koji Ujedinjeni narodi i sve države koje se bave poštovanjem vladavine prava, mira i međunarodne sigurnosti moraju eksplicitno i odmah osuditi. Iransko ministarstvo vanjskih poslova dalje je saopćilo da američka agresija protiv nezavisne države članice UN-a predstavlja flagrantno kršenje regionalnog i međunarodnog mira i sigurnosti, upozoravajući da će posljedice te akcije uticati na cijeli međunarodni sistem i dodatno izložiti poredak zasnovan na Povelji UN-a eroziji i uništenju.

Ministarstvo je također podsjetilo na inherentno pravo Venecuele da brani svoj nacionalni suverenitet, teritorijalni integritet i pravo na samoopredjeljenje.

Naglasilo je pravnu i moralnu odgovornost svih država i međunarodnih organizacija, posebno Ujedinjenih nacija i njihovog Vijeća sigurnosti, da odmah zaustave nezakonitu američku agresiju protiv Venecuele.

Ministarstvo je također naglasilo potrebu za mjerama za pozivanje na odgovornost odgovornih za zločine počinjene tokom ove vojne intervencije.

Predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države izvele "veliki vojni udar" protiv Venecuele i uhapsile njenog lidera, predsjednika Nicolasa Maduro.

Trump je objavio ovu izjavu na svojoj platformi Truth Social rano u subotu, ubrzo nakon što su u glavnom gradu Venecuele, Caracasu, prijavljene glasne eksplozije, što ukazuje na značajnu eskalaciju protiv latinoameričke nacije.

Trump je rekao da je i Madurova supruga zarobljena tokom ofanzive i da su oboje "izbačeni iz zemlje avionom".

"Ova operacija je izvedena u saradnji s američkim policijskim snagama", dodao je Trump.

Vlada Venecuele još nije izdala saopštenje kao odgovor na Trumpovu posljednju tvrdnju. Ranije je objavljeno da je Maduro proglasio vanredno stanje u zemlji kao odgovor na napad.

Venecuelanske vlasti su izvijestile da su se napadi dogodili u Caracasu u subotu, pored napada u državama Miranda, Aragua i La Guaira.

Zvaničnici su dalje rekli da je Washington orkestrirao napad u pokušaju da zauzme naftna i mineralna bogatstva Venecuele, obećavajući da takvi pokušaji "neće uspjeti".

Američki predsjednik je dosljedno upućivao prijetnje u vezi s kopnenim napadima na narko kartele koji djeluju u latinoameričkoj regiji, posebno u Venecueli.

Tokom intervjua u četvrtak, Maduro je izrazio spremnost Venecuele da se uključi u pregovore sa SAD-om o rješavanju problema trgovine drogom.

U intervjuu je Maduro također izjavio da Sjedinjene Države žele svrgnuti njegovu vladu i preuzeti kontrolu nad opsežnim naftnim rezervama Venecuele putem produženih sankcija i vojne kampanje pritiska koju je orkestrirao Washington.