Hamas tvrdi da ubistvo višeg komandanta od strane Izraela ugrožava primirje u Gazi

Potvrdio je ubistvo komandanta Raeda Saada u video izjavi u nedjelju i oštro kritikovao Izrael zbog kršenja primirja.

"Kontinuirano kršenje sporazuma o primirju od strane Izraela... i najnoviji atentati na Saada i druge ugrožavaju održivost sporazuma", rekao je.

Izraelska vojska izvijestila je o Saadovoj smrti u napadu u blizini grada Gaze, u kojem je također ranjeno najmanje 25 ljudi. Ovo je najznačajnije ubistvo ličnosti Hamasa od početka primirja u Gazi koje podržavaju SAD u oktobru.

Al-Hayya je naglasio da je napredak nedostižan osim ako posrednici ne prisile Izrael da se pridržava prve faze primirja. Pozvao je posrednike, posebno američku administraciju, da osiguraju da Izrael poštuje sporazum.

Uprkos primirju, izraelski napadi su se nastavili, što je rezultiralo s najmanje 386 smrtnih slučajeva Palestinaca od 10. oktobra.

Velika područja Gaze ostaju nedostupna zbog kontinuiranog prisustva izraelskih okupacijskih snaga.

„Naš prioritet je da nastavimo s koracima za okončanje rata, a posebno da završimo prvu fazu [primirja], koja uključuje omogućavanje ulaska pomoći i potrebne opreme za rehabilitaciju bolnica i medicinskih centara i infrastrukture“, rekao je al-Hayya.

Također je naglasio da bi uloga Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) trebala biti ograničena na održavanje primirja bez miješanja u unutrašnje stvari Gaze.

Al-Hayya je ponovio da su Hamas i druge frakcije posvećene sporazumu, ali odbacuju svako nametnuto starateljstvo nad Gazom.

Član političkog biroa Hamasa, Husam Badran, također je rekao da su stalna izraelska kršenja sporazuma ometala pregovore u drugoj fazi.

Prošle sedmice, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se zahtijeva da Izrael otvori neograničen humanitarni pristup Gazi i da se pridržava međunarodnog prava.

Primirje između izraelskog režima i Gaze suočava se s kritičnim testom. Humanitarne agencije i dalje se zalažu za prošireni pristup humanitarnim konvojima, dok je Izrael odbio zahtjeve za dozvoljavanje pošiljki pomoći preko prelaza Rafah.

Posmatrači su izrazili zabrinutost zbog pouzdanosti izraelskog režima i nedostatka mehanizama za provođenje uslova sporazuma.

Od oktobra 2023. godine, preko 70.400 ljudi, uglavnom žena i djece, ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Gazi.