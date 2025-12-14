Hamas upozorava na izraelske planove za "preuređenje" Gaze

U saopštenju u nedjelju, palestinska grupa otpora upozorila je na "saučešće u pokušajima raseljavanja i preuređenja Pojasa Gaze prema planovima (izraelskog) neprijatelja".

Grupa je ponovila da je nacionalni konsenzus o jedinstvenoj palestinskoj strategiji jedini način da se suprotstavi planovima izraelskog režima i njegovih saveznika.

Hamas je još jednom odbacio "sve oblike starateljstva ili mandata nad Pojasom Gaze ili bilo kojim centimetrom naše okupirane zemlje".

SAD su u oktobru posredovale u sporazumu o prekidu vatre kako bi se okončala izraelska neprijateljstva u Gazi i omogućio dotok humanitarne pomoći na opkoljenu teritoriju.

Washington sada planira dugoročnu podjelu Gaze na "zelenu zonu" pod izraelskom i međunarodnom vojnom kontrolom, gdje bi počela rekonstrukcija, i "crvenu zonu" koja će ostati u ruševinama.

Prema planu, strane snage će se u početku rasporediti uz izraelske snage na istoku Gaze, ostavljajući devastirani pojas podijeljen trenutnim "žutim linijama" koje kontrolira Izrael.

Plan američke vojske da podijeli obalni pojas na dvije zone, zelenu i crvenu, odvojene jako militariziranom tampon linijom, prijeti prisilnim raseljavanjem Palestinaca i stavljanjem velikih dijelova teritorije pod direktnu izraelsku vojnu kontrolu.

Posrednici su upozorili na situaciju koja "nije rat, ali nije ni mir" u podijeljenoj Gazi, s redovnim izraelskim napadima, ukorijenjenom okupacijom, nepostojanjem palestinske samouprave i ograničenom obnovom palestinskih domova i zajednica.