„Pritisak, obmana, nametanje“: Predsjednik iranskog parlamenta kaže da SAD ne traže pravi dijalog

Obraćajući se na konferenciji za novinare u Teheranu u utorak, Mohammad Bagher Qalibaf rekao je da 12-dnevna američko-izraelska agresija dokazuje da se Iran „niti predaje niti povlači pod prijetnjom“.

Dodao je da su SAD „bombardovale pregovarački stol“ samo dva dana prije zakazanog sastanka, pokazujući da „uopće ne traže pregovore i da su praktično izabrali rat“.

Govoreći o iranskim pregovorima sa Zapadom nakon 12-dnevnog rata, Qalibaf je rekao da su zahtijevali od Irana da smanji domet svojih raketa, ali je naglasio da je odbrana zemlje nepregovaračka i da je takav zahtjev "apsolutno nemoguć".

"U nedavnim pregovorima, oni su se također pokazali kao zavjerenici i lažljivci; njihovo ponašanje je dokazalo da im cilj nije rješavanje problema, već pritisak, obmana i nametanje", rekao je.

Ghalibaf je opisao 12-dnevni rat kao sofisticiranu, gnusnu terorističku agresiju koju je planiralo kriminalno vladajuće tijelo cionističkog režima u saradnji sa SAD-om.

Priznajući kratko kašnjenje u početnom odgovoru Irana, naglasio je brzinu kojom je zemlja reagirala.

"U roku od otprilike pet dana postigli smo dovoljnu dominaciju nad cionističkim neprijateljem u zraku i na kopnu", rekao je Ghalibaf, tvrdeći da je neprijatelj očajnički želio primirje do šestog i sedmog dana.

Ovu pobjedu pripisao je mudrosti i hrabrosti vođe Iranske islamske revolucije, ajetullaha Seyyeda Ali Khameneija, žrtvi iranskog naroda i preciznim operacijama Oružanih snaga koje su "neprijatelja dovele na koljena".

"Danas zaista vjerujemo da naša snaga nije samo u našim vojnim i raketnim sposobnostima", naglasio je Ghalibaf. "Naša glavna snaga, nakon Božje milosti, leži u srcima našeg naroda."

Portparol je istakao lekcije naučene iz operacija Iskreno obećanje 1, 2 i 3, koje su pružile ogromno taktičko i tehničko iskustvo.

„Na pravom bojnom polju, uprkos višeslojnim odbrambenim sistemima neprijatelja i zračnoj nadmoći, ispaliti više od 100 projektila u ograničenom vremenskom okviru i postići preko 70% tačnih pogodaka predstavlja veliko vojno dostignuće.“

Upozorio je da bi svaka buduća agresija SAD-a ili cionističkog režima bila dočekana eksponencijalno jačim odgovorom.

„Danas su iranske odbrambene i ofanzivne sposobnosti, i kvantitativno i kvalitativno, takve da bi svaka agresija SAD-a ili cionističkog režima bila dočekana mnogo jačim, preciznijim i efikasnijim odgovorom.“