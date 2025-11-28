Lider Islamske revolucije Irana: SAD, sa svim svojim modernim vojnim arsenalom, pretrpjele su poraz u 12-dnevnom ratu

Vođa Islamske revolucije, ajetullah Seyyed Ali Hamnei, kaže da su SAD pretrpjele teške gubitke tokom 12-dnevnog rata s Iranom u junu, uprkos raspoređivanju svoje najnaprednije vojne opreme, uključujući podmornice, borbene avione i najsavremenije odbrambene sisteme.

„U 12-dnevnom ratu, iranska nacija je nesumnjivo pobijedila i Sjedinjene Države i cionistički režim. Došli su i počinili štetu, ali su poraženi i vratili se praznih ruku, ne uspijevajući postići nijedan od svojih ciljeva - ovo je bio pravi poraz za njih“, rekao je ajetullah Hamenei u televizijskom govoru u četvrtak navečer.

Vođa je rekao da je, prema nekim izvještajima, cionistički režim planirao i pripremao rat 20 godina.

„Planirali su rat u kojem su se nadali isprovocirati narod i prisiliti ga da se bori protiv države. Ali situacija je bila obrnuta i toliko su propali da su čak i oni koji su imali neslaganja sa sistemom stali uz njega, stvarajući opće jedinstvo u zemlji“, dodao je.

Ajetullah Hamnei se osvrnuo na velike gubitke koje su SAD pretrpjele u 12-dnevnom ratu uprkos raspoređivanju svoje najnaprednije vojne opreme, uključujući podmornice, borbene avione i najsavremenije odbrambene sisteme.

„Sjedinjene Američke Države su teško oštećene u ovom ratu, jer uprkos korištenju najnovijeg ofanzivnog i odbrambenog oružja, nisu mogle postići svoj cilj da prevare naciju i dobiju njihovu podršku. Umjesto toga, jedinstvo naroda se povećalo, a Sjedinjene Američke Države su također bile osujećene“, rekao je.

„Naravno, i mi smo pretrpjeli gubitke i, kao što je priroda rata, izgubljeni su dragocjeni životi. Ali Islamska Republika je pokazala da je centar volje i moći, sposoban da bude snažan i donosi odluke bez straha od buke oko sebe. Štaviše, materijalna šteta nanesena neprijatelju koji je napadao bila je daleko veća od materijalnih gubitaka koje smo mi pretrpjeli“, dodao je.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo ničim izazvan rat protiv Irana, ubivši mnoge visokorangirane vojne komandante, nuklearne naučnike i obične civile.

Više od sedmicu dana kasnije, Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardovanjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i vazduhoplovnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid ilegalnog napada.

Ajetullah Hamenei se osvrnuo na tešku sramotu i neslavu cionističkog režima u tragediji u Gazi kao jednoj od najvažnijih katastrofa u historiji regije.

„Sjedinjene Američke Države su stajale uz uzurpatorski režim i postale su teško osramoćene i diskreditirane, jer ljudi svijeta znaju da cionistički režim nije sposoban izazvati toliko razaranja bez Amerike.“

Nazvao je sadašnjeg izraelskog premijera, Benjamina Netanyahua, najomraženijom osobom na svijetu danas, a cionistički režim najomraženijom organizacijom i vladajućom bandom, dodajući: „Budući da Sjedinjene Američke Države stoje uz njih, mržnja prema cionistima proširila se i na Sjedinjene Američke Države.“

Ajetullah Hamenei je naveo američke intervencije u različitim dijelovima svijeta kao još jedan faktor u njegovoj sve većoj izolaciji, rekavši da američko miješanje u bilo koju regiju uzrokuje rat, genocid, uništenje i raseljavanje.

Dotakao se "skupog i uzaludnog rata" u Ukrajini kao primjera američkog miješanja, rekavši da sadašnji američki predsjednik, koji je rekao da će riješiti sukob za tri dana, sada - nakon skoro godinu dana - nameće plan od 28 tačaka zemlji koju su uvukli u rat.

Plan, koji su izradili predsjednik Donald Trump i Kremlj bez učešća Ukrajine, navodno pristaje na mnoge ruske zahtjeve koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kategorički odbacio u desetinama navrata, uključujući odustajanje od velikih dijelova teritorije.

Ajetullah Hamenei je ukazao na izraelske napade na Liban, upade u Siriju, zločine na Zapadnoj obali i tešku situaciju u Gazi kao druge primjere otvorene američke podrške ratu i zločinima "podlog režima" Izraela.

Vođa je odbacio "glasine da je iranska vlada poslala poruku Sjedinjenim Državama preko te i te zemlje, rekavši: 'Ovo su čiste laži i tako nešto sigurno nije postojalo.'"

Dotakao se „izdaje SAD-a čak i svojih prijatelja u korist cionističke i kriminalne bande i napora da se podstaknu ratovi širom svijeta za naftu i podzemne resurse, uključujući i u Latinskoj Americi”.

„Takva vlada sigurno nije vlada s kojom Islamska Republika želi surađivati ​​ili održavati odnose“, rekao je.

Od kraja augusta, Washington je poslao ratne brodove, avione za nadzor i jedinice za specijalne operacije u južne Karibe, prijeteći Venezueli pojačanom vojnom invazijom.

U utorak je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro također naglasio da je „nafta u srcu“ američke kampanje pritiska protiv Venezuele.

Ajetullah Hamenei osvrnuo se na potrebu da se nacije odupru pohlepi i miješanju sila koje traže dominaciju.

Rekao je: „Veliki element otpora, koji je uspostavljen i rastao u Iranu, danas se može vidjeti u sloganima koji podržavaju Palestinu i Gazu u raznim dijelovima svijeta, uključujući zapadne zemlje, pa čak i Sjedinjene Države.“

Vođa je rekao da dobrovoljačke snage poput Basidža mogu dobro poslužiti svakoj zemlji. Dodao je da se Iran, koji se otvoreno suprotstavio međunarodnim nasilnicima i agresorima, oslanja na Basidž.

Vitalnost i dinamizam Basidža, rekao je, doprinose jačanju otpora nacija protiv globalnih tlačitelja. Kako otpor raste, dodao je, potlačeni u svijetu osjećaju veći osjećaj podrške i osnaživanja.

Iranski lider je opisao Basidž u širokim i sveobuhvatnim terminima kao silu sposobnu da se suprotstavi neprijateljskim strategijama u vojnom, ekonomskom, industrijskom, tehnološkom i drugim sektorima.

"Dragi naučnici koji su poginuli u 12-dnevnom ratu, dizajneri, graditelji i lanseri raketa, svako ko je prosvijetlio druge zdravim razmišljanjem i jasnim izražavanjem protiv glasina i iskušenja, predani doktori i medicinske sestre koji nisu napustili bolnice tokom rata i sportisti koji izražavaju svoju odanost Bogu, religiji, zemlji i naciji na međunarodnoj sceni - bez obzira da li su formalni članovi Basidža ili ne - svi su Basidž", dodao je.

Ajetullah Hamenei je pozvao iranski narod, prije svega, da očuva i ojača nacionalno jedinstvo. Priznao je postojanje razlika među društvenim grupama i političkim frakcijama, ali je naglasio važnost zajedničkog suprotstavljanja neprijatelju, kao što se vidjelo tokom 12-dnevnog rata, napominjući da je takva solidarnost ključna za snagu nacije.

Vođa je, preporučujući podršku predsjedniku i administraciji, izjavio da je vođenje zemlje teško i zahtjevno.

Rekao je da je administracija već počela provoditi pozitivne mjere, uključujući nastavak nedovršenih projekata koje je pokrenuo rahmetli predsjednik Ebrahim Raeisi, te izrazio nadu da će narod uskoro vidjeti rezultate.