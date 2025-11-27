Skup solidarnosti u Sweidi s alavitskom zajednicom u Siriji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Stanovnici Sweide na jugu Sirije održali su u srijedu skup na trgu Al-Karama kako bi izrazili podršku protestima koji su se održali u obalnim područjima i pokrajini Homs protiv represije nad alavitima.

Učesnici su govorili o solidarnosti između različitih sirijskih zajednica i okončanju sektaškog nasilja i podsticanja.

Osim toga, ljudi su pozvali na poštivanje prava svih manjina i stvaranje jednakih mogućnosti za sve građane.

Građanski aktivisti su veliki odaziv ljudi smatrali znakom nacionalnog jedinstva i potrebe za okončanjem sektaških tenzija, a neki učesnici su pozvali međunarodnu zajednicu da odigra svoju podršku miru u Siriji.