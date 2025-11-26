Snage HTS-a otvorile vatru na mirne alavitske demonstrante u još jednom činu sektaškog nasilja

Gradovi Tartous, Latakija, Baniyas, Jableh i Homs svjedočili su tome kako su hiljade ljudi izašle na ulice u utorak, marširajući, skandirajući i noseći transparente osuđujući kontinuirano nasilje nad alavitima od strane snaga HTS-a i savezničkih milicija.

Lokalni izvještaji navode da su snage HTS-a pucale na alavitske demonstrante i ranile ih u nekoliko gradova, a drugi su privedeni i odvedeni na nepoznate lokacije. Pucnjava se čula na Poljoprivrednom trgu u Latakiji otprilike sat vremena nakon početka skupa.

Provjereni video snimak prikazuje muškarca kako nepomično leži na tlu s ranom na glavi.

Iako vlasti nisu odmah potvrdile žrtve, takozvani Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR) izvijestio je da je najmanje jedna osoba ranjena pucnjavom HTS-a.

Londonska ratna opservatorija također je rekla da je jedna osoba ranjena u obalnom gradu Latakiji.

Demonstracije su uglavnom bile izazvane smrtonosnim napadom na alavitske civile dva dana ranije, koji su izvele plemenske milicije koje podržava režim HTS-a.

Napadači su upali u naselje al-Muhajireen u Homsu, palili kuće i prodavnice, uništavali automobile i neselektivno pucali na stanovnike, ubivši najmanje dvije osobe i ranivši desetine.