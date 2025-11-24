Atentat na komandanta Hezbollaha otkriva "slabost" Izraela protiv otpora

IRGC je u ponedjeljak objavio saopštenje u kojem oštro osuđuje izraelski atentat na Haythama Alija Tabatabaija u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta prethodnog dana.

„Cionistički režim je još jednom počinio jasan teroristički zločin ciljajući jednog od nepokolebljivih komandanata Hezbolaha“, navodi se.

„Ovaj kukavički čin, koji se dogodio tokom navodnog primirja koje su Izraelci često kršili, nije dokaz snage, već pokazuje slabost i nemoć neprijatelja protiv volje regionalnih nacija i Fronta otpora.“

IRGC je također izrazio žaljenje zbog šutnje i neaktivnosti međunarodnih i tijela za ljudska prava suočenih s izraelskim genocidom i djelima agresije, kao i zbog podrške koju uzurpatorski režim dobija od ratobornih i teroristički podsticajnih vladara u Bijeloj kući.

Dalje je naglašeno da je Osovina otpora „živa i dinamična“ i da će krv mučenika zapaliti plamen nade i odlučnosti u srcima ljudi koji traže slobodu i vjernih boraca otpora širom regije.

"Nesumnjivo, Front otpora i libanski Hezbollah zadržavaju pravo osvetiti krv hrabrih boraca islama. Kada dođe vrijeme, terorističkom agresoru će biti dat žestok odgovor", dodale su elitne vojne snage.