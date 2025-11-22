Britanija: Ponovo pokrenuta debata o definiciji islamofobije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), diskusije u Britaniji o određivanju i uspostavljanju tačne definicije "islamofobije" su se ponovo intenzivirale, posebno u isto vrijeme kada su se povećali zločini iz mržnje protiv muslimana. Nakon što je vladin odbor - formiran u februaru ove godine - prošlog mjeseca podnio izvještaj o razvoju zvanične definicije, britanska vlada ga sada pregleda prije nego što objavi konačnu verziju.

Koncept "islamofobije" prošao je kroz različite faze. Termin je prvi put skovan 1997. godine, a jedna antirasistička organizacija ga je definirala kao „neopravdano neprijateljstvo prema islamu i njegovim diskriminatornim posljedicama“.

Godine 2018., parlamentarni odbor u Velikoj Britaniji definirao je islamofobiju kao „oblik rasizma usmjeren protiv simbola, izraza i manifestacija povezanih s islamom“. Ovu definiciju su odbacile uzastopne konzervativne vlade u Velikoj Britaniji, ali su je usvojili brojni lokalni savjeti, univerziteti i Laburistička stranka.

Misha Islam, istraživač na Univerzitetu u Southamptonu, kaže da je prošle godine zabilježen najveći broj zločina iz mržnje protiv muslimana u Velikoj Britaniji, ali još uvijek čekamo definiciju koju je vlada obećala od 2019. godine. Kašnjenje u davanju službene definicije posljedica je nedostatka političke volje.

Prema njegovim riječima, nedostatak jedinstvene i službene definicije onemogućio je izračunavanje pravog broja napada na muslimane u Velikoj Britaniji, jer se mnogi incidenti ne prijavljuju i stoga se ne bilježe u službenoj statistici.

On naglašava da su verbalni i fizički napadi na muslimane na ulicama i džamijama, zajedno s porastom aktivnosti krajnje desnice, postali svakodnevna stvarnost za britanske muslimane.

Misha Islam također dodaje da svaka učinkovita definicija islamofobije mora obuhvatiti i individualne i strukturne dimenzije fenomena. Ova definicija mora obuhvatiti i individualno ponašanje i institucionalnu diskriminaciju, jer su njeni učinci vrlo opipljivi u svakodnevnom životu muslimana.