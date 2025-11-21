Iran proglasio kraj Kairskog sporazuma nakon što je IAEA usvojila rezoluciju Zapada

Odbor je u četvrtak tijesnom većinom odobrio rezoluciju koju su sastavili Evropska trojka - Francuska, Njemačka i Velika Britanija - i Sjedinjene Američke Države - usvojena sa 19-3 i 12 suzdržanih glasova - koja poziva Teheran da "bez odlaganja" podnese izvještaj o svojim zalihama obogaćenog urana i postrojenjima oštećenim u junskoj agresiji Izraela i SAD-a, a istovremeno izostavlja bilo kakvo spominjanje dugogodišnje saradnje Irana s agencijom.

Araghchi je osudio ovaj potez, nazivajući rezoluciju "nezakonitom i neopravdanom". Rekao je da je mjera usvojena "pod pritiskom ove četiri zemlje" uprkos protivljenju ili suzdržanosti 15 članova odbora.

Araghchi je rekao da je akcija potkopala "kredibilitet i nezavisnost" IAEA i da će poremetiti saradnju agencije s Iranom.

Dodao je da, iako je Kairski sporazum "efektivno izgubio svoju osnovu" nakon što su tri evropske zemlje pokušale pokrenuti povratak poništenih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, Teheran je sada formalno obavijestio generalnog direktora IAEA da sporazum "više nije važeći i smatra se raskinutim".

Kairski sporazum se odnosi na sporazum postignut u Kairu, Egipat, između Irana i IAEA u septembru 2025. godine, prema kojem su se dogovorili o tehničkom okviru za nastavak saradnje i inspekcija.

Iranski ambasador IAEA-e Reza Najafi oštro je kritikovao Odbor IAEA-e zbog usvajanja "političke i nekonstruktivne" rezolucije protiv iranskog mirnodopskog nuklearnog programa, opisujući potez SAD-a i E3 kao "diskreditovani pokušaj" da kompenziraju svoj neuspjeli takozvani pokušaj povratka.

Dana 28. augusta, evropski trio je aktivirao mehanizam "snapback" kako bi obnovio sankcije UN-a protiv Irana, što je dodatno zakompliciralo diplomatske postupke u rješavanju tenzija.

Iran, Rusija, Kina i neke druge zemlje odbacile su evropski potez, rekavši da je nuklearni sporazum iz 2015. istekao i da su sve relevantne sankcije UN-a protiv Irana postale ništavne.

Najafi je rekao da tekst rezolucije samo ponavlja političke stavove njenih sponzora, iskrivljuje obaveze zaštitnih mjera i odražava "neuvjerljiv pokušaj" oživljavanja takozvanog mehanizma snapback putem IAEA.

Najafi je napomenuo da "ovom rezolucijom SAD i E3 ne mogu kompenzirati svoj nezakoniti i neuspjeli pokušaj snapback-a u New Yorku".