Diktatorska korupcija u pakistanskom ustavu; Sudstvo paralizirano, načelniku vojske dodijeljen doživotni imunitet/Nikada nećemo prihvatiti ropstvo

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatul Islam Wal-Muslimeen Allama Syed Ahmed Iqbal Rizvi, istaknuti šiitski klerik i potpredsjednik stranke "Majlis Wahdat Muslimeen" u Pakistanu, u intervjuu za ABNA objasnio je unutrašnju situaciju svoje zemlje, posebno u vezi s nedavnim dešavanjima u ustavu i političkim koalicijama. U dijelu svog govora osvrnuo se i na poziciju lidera u islamskom svijetu.

Allama Rizvi, ističući da sve političke stranke i grupe u Pakistanu imaju konsenzus o ustavu (do trenutne promjene), izjavio je da, nažalost, diktatori i vojska uvijek igraju igre u ustavu i, iskrivljujući ga, nastoje garantirati svoja prava i trajnost.

Lišavanje sudstva i osnivanje "novog ustavnog suda"

U vezi s 26. i 27. amandmanom na ustav, potpredsjednik Majlis Wahdat Muslimeen objasnio je da su prvobitno, u 26. amandmanu, ovlaštenja sudstva bila ozbiljno ograničena i lišena. Zatim, u 27. amandmanu, ovlaštenje Vrhovnog suda, koji je ranije imao pravo da djeluje suo motu o zločinima ili problemima, bilo političkim ili nepolitičkim, potpuno je ukinuto i opozvano. Naglasio je da nakon ovog amandmana Vrhovni sud više ne može intervenirati ni u jednoj stvari suo motu.

Allama Razavi je dalje dodao: Ovaj 27. amandman je također doveo do osnivanja proceduralnog suda (Ustavnog suda) nasuprot Vrhovnom sudu. U prošlosti je tumačenje Ustava bila odgovornost Vrhovnog suda, ali sada je objavljeno da je taj zadatak dodijeljen proceduralnom sudu. Glavni problem je što sudije ovog novog suda imenuje premijer. Ako opozicija prigovori na pravno pitanje, vlada ga upućuje proceduralnom sudu čije sudije imenuje sama vlada.

Doživotni imunitet za načelnika vojske i "vojnu republiku"

Razavi je smatrao da je jedna od najozbiljnijih promjena davanje imuniteta sadašnjem načelniku vojske, Hafizu Asimu Muniru. Prema ovom amandmanu, načelnik vojske može imati puna ovlaštenja do kraja života i nijedan zakon se na njega neće primjenjivati; drugim riječima, on je potpuno imun i slobodan.

Osim toga, njegov mandat predsjednika produžen je za još pet godina. Također, u neviđenom potezu, on je sada odgovoran za komandovanje nad sve tri vojske (kopnenom, mornaričkom i svemirskom/zračnom) pod titulom "Načelnik vojnog štaba".

Zamjenik predsjednika Skupštine muslimanskog jedinstva oštro je kritikovao ovu situaciju i izjavio: S obzirom na to da su dvije glavne stranke Pakistana, stranka Nawaza Sharifa i Narodna stranka, sada u vladi i da su uspjele usvojiti ovaj zakon, sada se suočavamo s diktaturom koju nazivamo "vojnom republikom"; Ovo je politički termin koji podsjeća na vojnu vlast i diktaturu. Dodao je da je Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen, iako se protivi ovim rezolucijama, organizirao demonstracije protiv njih.

Allama Rizvi je izjavio da Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen sada predvodi "Pokret za očuvanje Ustava Pakistana" (Pokret za zaštitu Ustava Pakistana) i da se cijela opozicija okupila u ovom pokretu, a Raja Nasser (senator) je postao vođa opozicije.

Savez sa Imranom Khanom i sukob sa Amerikom i Izraelom

Allama Rizvi je o odnosima sa Imranom Khanom i strankom Tehreek-e-Insaf izjavio da su njihovi odnosi vrlo srdačni i prijateljski te da se stranka Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen Pakistan sada smatra saveznikom Imrana Khana. Naglasio je da ulažu velike napore da oslobode Imrana Khana, jer su on i njegova supruga zaista pretrpjeli nepravdu.

Potpredsjednik stranke Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen Pakistan objavio je da je u Pakistanu potpisan strateški sporazum između Raje Nassera i Imrana Khana, koji uključuje sedam vitalnih tačaka. Dvije glavne tačke ovog sporazuma objasnio je na sljedeći način: Prvo, stranka Tehreek-e-Insaf i Skupština muslimanskog jedinstva nikada neće priznati Izrael, jer je cionistički režim uzurpator. Drugo, pakistanske vojne baze koje su prethodno bile u posjedu Amerikanaca nikada neće biti date Sjedinjenim Američkim Državama.

Allama Razavi naglasio je da prema ovom sporazumu, pakistanska vanjska politika mora biti potpuno slobodna i ne pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država. Pojasnio je: „Nikada nećemo prihvatiti ropstvo Sjedinjenih Američkih Država“, a ovaj sporazum je vrlo važan za muslimanski Ummet i Pakistan, jer nijedna druga politička stranka u Pakistanu ne može potpisati takve tačke, osim Imrana Khana.

Ajetullah Hamenei je srce islamskog svijeta i dostojanstvo čovječanstva

U završnom dijelu svog govora, osvrćući se na stav Vrhovnog vođe, ajatolaha Uzme Hamneija, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine muslimanskog jedinstva izjavio je da se nakon Imama Homeinija možda neće naći ličnost s genijalnošću i kvalitetama Vrhovnog vođe tokom zasjenjenja Imama vremena, te da je ovo prilika za Irance, šiite i muslimane. Naglasio je da je Vođa Irana čast šiizma, čast muslimana i čast čovječanstva. Allameh Razavi je dodao da su se tokom Dvanaestodnevnog rata ne samo muslimani, već i cijeli svijet radovali jer su se Iran i Vođa suprotstavili onima koji su antiljudi i đavoli.

Allama Razavi se obratio iranskom narodu i rekao im da budu ponosni što imaju takvog vođu, jer je on srce islamskog svijeta i zamjenik imama vremena.