Vlada Jolanija primila 650.000 barela besplatne nafte od Saudijske Arabije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), saudijski tanker ušao je u luku Banias u Siriji i istovario oko 90.000 tona sirove nafte. Ovaj teret je dio saudijske naftne pomoći vladi Jolanija.

Ahmed Qabaji, zamjenik generalnog direktora naftne kompanije vlade Jolanija, objavio je da je sirijska luka Banias primila prvi dio saudijske naftne pomoći, što je 650.000 barela. Dodao je da će drugi dio ove pomoći, uključujući milion barela sirove nafte, stići u narednim danima i da će svi ovi tereti biti prerađeni u rafineriji Banias.

S druge strane, Abdul Hadi Joubasi, direktor naftnog terminala Banias, rekao je da je operacija istovara tankera započela i da će trajati oko 72 sata.

Mazen Alloush, direktor za odnose s javnošću Organizacije za luke i prijelaze vlade, također je objavio da je, kako bi se zadovoljile energetske potrebe i podržale aktivnosti domaćih rafinerija, luka Banias primila tanker za naftu "Pitaldi", koji je krenuo iz Saudijske Arabije i prevozi 90.000 tona sirove nafte.

Naglasio je da su tehnički timovi započeli istovar u potpunosti u skladu sa sigurnosnim i ekološkim standardima, a nakon završetka radova, nafta će biti prebačena u rafineriju Banias kako bi se ojačala i stabilizirala opskrba naftnim derivatima na domaćem tržištu.

Vrijedi napomenuti da su vlada Golanija i saudijska vlada potpisale memorandum o razumijevanju, prema kojem će Damask dobiti ukupno 1,65 miliona barela sirove nafte od Rijada. Dolazak novog tankera prvi je praktični rezultat ovog sporazuma između Ministarstva energetike vlade Golanija i Saudijskog fonda za razvoj.