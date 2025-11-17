Vođa Hezbollaha: Nećemo dozvoliti neprijatelju da osvoji ni centimetar libanonskog tla

Vođa Hezbollaha dao je ove komentare u televizijskom govoru u ponedjeljak povodom prve godišnjice šehadeta šefa odnosa s medijima Hezbollaha, Mohameda Afifa Nabulsija, koji je ubijen u izraelskom napadu čija je meta bila zgrada u centru Bejruta 17. novembra 2024. godine.

„Liban je stekao svoju nezavisnost samo kroz ogromne žrtve, otpornost, čvrste stavove i zatvaranje“, rekao je. „Nećemo dozvoliti da se ni centimetar libanonskog tla odvoji ili okupira. Libanon mora biti dostojanstven, slobodan, nezavisan i oprezan prema bilo kakvim zahtjevima ili diktatima.“

Šejh Kasem je rekao da je front otpora zadužen za protjerivanje okupatora, a njegove operacije su usmjerene na suočavanje s uzurpatorskim izraelskim neprijateljem.

Vođa Hezbollaha je napomenuo da pokret uživa podršku velikog dijela libanonskog društva, kao i raznih političkih frakcija. „Niko u Libanu ne bi želio da Izrael manipuliše zemljom kako želi.“

„Danas postoji veliki pritisak, ali neprijatelji neće uspjeti suočeni s našom otpornošću. Izdržat ćemo pritisak u ovom periodu i ne prihvatamo da postanemo robovi bilo kome“, izjavio je Šeik Kasem.

„Snaga našeg naroda i društva je neviđena i ta snaga se ne može pobijediti. Želimo svoju zemlju, zarobljenike, stabilnost, ekonomiju, politiku i prava“, rekao je.

"Ono što se danas dešava u Libanu je otvorena i gola agresija usmjerena na preuzimanje kontrole nad zemljom i lišenje svih oblika snage koju posjeduje", rekao je.

Šejh Kasem je dodao da je jučerašnji izraelski napad na UNIFIL (Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu) potvrdio da niko nije pošteđen agresije.

Pozvao je libansku vladu da iskoristi sve državne institucije i osmisli program za suočavanje s tekućim izraelskim napadima. Šejh Kasem je naglasio da je "problem agresija, a ne otpor".

Obraćajući se libanonskoj vladi, šejh Kasem je rekao: „Savjetujem vam da kažete 'Ne' na osnovu prava Libana. Budimo zajedno i uspjet ćemo ako se ujedinimo, i zajedno ćemo osloboditi našu zemlju i povratiti korake ka nezavisnosti.“

„Veoma je pogrešno raditi kao sluge i unapređivati ​​izraelske planove. Nećemo dozvoliti da se Libanon preda Izraelu.“

Vođa Hezbollaha rekao je da je američko starateljstvo nad Libanom ozbiljna prijetnja jer je Washington sponzor agresije, a ne posrednik. „SAD stoje iza teških problema s kojima se Libanon trenutno suočava.“

Šejh Kasem pozvao je vladu u Bejrutu da ne napravi ozbiljnu grešku nudeći Izraelu ustupke kako bi odvratila njegovu agresiju, naglašavajući da takve jednostrane mjere nikada nisu dale povoljne rezultate.

Amerikanci pustoše Libanon od 2019. godine do sada, rekao je, i oni su odgovorni za najgoru ekonomsku krizu u Libanu u decenijama i pad vrijednosti njegove valute na historijski najniži nivo u odnosu na dolar.

„Savjetujem vladi, guverneru centralne banke i nadležnim zvaničnicima da zaustave mjere koje vrše pritisak na sve Libanonce“, dodao je vođa Hezbollaha, reagujući na nova ograničenja koja je najavila centralna banka.

Obraćajući se političkim rivalima, šejh Kasem je rekao: „Prestanite paralizirati parlament, jer je ova opstrukcija neopravdana, a napad na predsjednika parlamenta Nabiha Berrija je grešni napad.“