Izgradnja izraelskog zida na libanskom tlu / Libanski predsjednik: Žalit ćemo se Vijeću sigurnosti zbog izgradnje zida

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanski predsjednik Joseph Aoun zatražio je od ministra vanjskih poslova da odmah podnese žalbu Vijeću sigurnosti protiv Izraela zbog izgradnje betonskog zida na južnoj granici Libana koja prelazi Plavu liniju.

Prije nekoliko dana, predsjednik Libana izdao je direktna naređenja komandantu vojske da brani nacionalni suverenitet i sigurnost građana od bilo kakve infiltracije cionističkog režima na oslobođene južne teritorije.

Izgradnja zida u Libanu

Izraelske snage su započele izgradnju novog masivnog zida, dubokog dva kilometra, unutar Libana. Ovaj zid se nalazi tačno iza Plave linije i nasuprot sela Maroun al-Ras i Aitron.