Od snajperskog do diplomatskog ubijanja: Safari Zapada na Bosnu i Hercegovinu nikada nije prestao, danas je jači nego ikad!

U ratu sam bio dijete, ali sa dovoljno godina da se sjećam priča o nekakvim ruskim i ukrajinskim dobrovoljcima koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu da ratuju protiv muslimana. Groblja u Istočnom Sarajevu, na Sokocu, spomenik kod Višegrada samo su nijemi spomenici tim inostranim zločincima koji su dobrovoljno dolazili da nas ubijaju.



Prije nekoliko godina pojavila se priča o drugoj vrsti stranih dobrovoljaca, rekao bih daleko gorih od onih ruskih i ukrajinskih. Zapravo, riječ je o monstrumima najteže vrste, koji nisu dolazili sa istoka, nego sa zapada i osim zločinačko-manijakalne potrebe za ubijanjem nisu imali nikakav drugi motiv. Jer, ti fašistoidni manijaci su plaćali da snajperom siju smrt po Sarajevu, a negdje pročitah da su za ubijanje djece posebno plaćali!





Onih prvospomenutih, ruskih i ukrajinskih dobrovoljaca, vjerskih i ideoloških fanatika ima svugdje. Pošteno rečeno, bilo ih je i među nama koji su išli na istok ratovati iz istih pobuda, pa su u našoj zemlji zakonski progonjeni. Sličnih fanatika ima u Srbiji i bh. entiteu Rs, koji ginu u Ukrajini pod ruskom zastavom.



Ali, rijetko gdje ima takvih koji su spremni da dobro plate i dođu ubijati civile, djecu. A baš takvi su dolazili da nas ubijaju iz Evrope, Amerike, Kanade… I samo naivni će vjerovati da obavještajne službe zapadnih zemalja, koje su tada špartale Bosnom i Hercegovinom nisu imale informacije o manijakalnim turistima, ali ih očito nije zanimalo da to spriječe, kao što ni njihove vlade uostalom nije zanimalo da nam ukinu embargo kako bi se odbranili, oslobodili opsade ili spriječili genocid u Srebrenici.



U Italiji se trenutno vodi istraga o cijeloj priči, jer je ta država bila key point za dolazak u Beograd, odakle su monstrumi helikopterom stizali na Pale, a onda u Sarajevo.



No, izađimo iz okova ove tegobne priče i sagledajmo činjenice na osnovu kojih će nam valjda biti jasnije da situacija nije ništa bolja ni danas. Istina, danas turiste zovemo diplomatama, ne plaćaju nego dobro naplaćuju, ali u suštini dolaze s istom misijom kao i njihovi bolesni sunarodnici, samo je realizuju drugačijim sredstvima.



Jer, ti koji u BiH dolaze kroz različite forme diplomatskih misija ne ubijaju djecu i građane Bosne i Hercegovine, oni nam ubijaju budućnost, a to je skoro iste težine kao i lišavanje života.



Istovremeno, njihove vlade nam ne drže više embargo na oružje, ali već tri decenije nas vrte ukrug embargom na demokratiju, razvoj i moderno ustrojstvo države dok nas zatrpavaju zahtjevima za reformama koje ne donose ništa i ne vode nikuda.



Šta je razlika između fašistoidnog primjera manijaka koji je došao odnekud iz SAD ili iz Njemačke od Michaela Murphya i Christiana Schmidta koji su za interes i račun ratnog agresora Hrvatske ubili političko pravo Bošnjaka?



Nema tu suštinske razlike, jer ono što nam je skrojio pomenuti dvojac potpuno se može preslikati na planove koje su nam krojile njihove vlade tokom dvostruke agresije na RBiH!



Šta je to drugačiji plaćeni turizam ubijanja bošnjačke djece i civila od toga da se Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci ostave bez države, kao evropski Palestinci, otimanjem državne imovine ili nekakvim konsocijalnim metodama uređenja ove zemlje kao preduslova za njen konačni raspad!



Dakle, dok su nas plašili ruskom mečkom skoro su nas pojele bijesne, pokvarene i manijakalne lisice sa Zapada, kako u ratu tako i u miru. I to je činjenica, svidjela nam se ili ne. A imali smo priliku vidjeti potvrdu te činjenice kroz šutnju tih “zapadnih prijatelja” na islamofobne napade Milorada Dodika.



I Viktor Orban je dio tog Zapada, sada je valjda jasno i zašto, jer fašisti s fašistima se lako uvežu. I taj Orban je bez ozbiljne reakcije govorio o tome “kako zbrinuti dva miliona muslimana”, očito računajući na podjelu Bosne između katolika i pravoslavaca.



A sjećate li se one poruke iz Velike Britanije “o bolnom ali nužnom buđenju kršćanske Evrope”. Bila je to poruka u jeku masovnih pokolja bosanskih muslimana. Mislite li da se iza onog što Britanci danas kuju kao planove za Bosnu i Hercegovinu krije bilo kakva drugačija poruka? Ne budite naivni!



Ne, ne zagovaram nikakav BRICS, zapravo u ovom tekstu ne zagovaram ništa osim istine da nam prijetnja i danas dolazi iz istih onih zemalja iz kojih su dolazili manijaci koji su plaćali da nas ubijaju.



Samo danas manijaci ne dolaze u kombinaciji militantne i civilne garderobe, u koferima ne nose puške s optikom, danas dolaze uglađeni, s aktovkama iz kojih prijeti ista opasnost kao i iz onih kutija sa snajperima. A mi ih još zovemo ekselencijama i prijateljima.



Poruka ovog teksta zapravo je poziv na nužno buđenje. Osvještenje, jer u suprotnom nam je zapisan scenarij gori od palestinskog, a zapisali su ga baš ti koje zovemo ekselencijama i prijateljima.



A osvještenje znači da svaki pokušaj otimanja državne imovine, političkih i drugih prava, podrivanja suverene, nezavisne i cjelovite Bosne i Hercegovine znači poziv na OTPOR!



Otpor na svaki mogući način, inače će uglađeni završiti posao sumanutih ludaka koji su lov na zebre zamijenili lovom na Bošnjake, Bosance i Hercegovce!

Rasim Belko

Patria.ba

