Iran poziva na brzu globalnu akciju dok se kriza u Sudanu produbljuje

Iranski ambasador pri UN-u u Ženevi, Ali Bahraini, održao je ove izjave u petak tokom 38. specijalne sjednice o stanju ljudskih prava u i oko El Fashera usred tekućeg sukoba u Sudanu.

Izrazio je uzbunu zbog eskalacije humanitarne krize, upozoravajući na glad, masovno raseljavanje i utjecaj stranog miješanja na sukob.

„Teška glad, raseljavanje i patnje civila stvorili su jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu, koja zahtijeva hitnu pažnju međunarodne zajednice“, rekao je ambasador.

Bahreini je kritikovao međunarodnu zajednicu zbog "šutnje" suočene s krizom i istakao zabrinutost zbog stranog učešća.

"Naša posebna briga je kontinuirani transfer oružja koji doprinosi ovim zločinima. Strane intervencije, uključujući snabdijevanje oružjem i regrutaciju plaćenika, podstiču nastavak sukoba i eskalaciju humanitarne krize", dodao je.

Također je naglasio potrebu za poštovanjem suvereniteta Sudana.

"Iran snažno odbacuje svaki pokušaj nametanja situacije 'dvostruke uprave' ili potkopavanja centralne vlasti legitimne vlade Sudana", rekao je.

Bahreini je pozvao sve zemlje da preduzmu "odlučne mjere", zaštite civile i podrže napore ka trajnom miru i jedinstvu u Sudanu.

Nasilje u Sudanu značajno je eskaliralo u proteklom mjesecu, posebno nakon što su takozvane Snage za brzu podršku (RSF) i savezničke milicije zauzele El Fasher krajem oktobra.

Militanti koje podržavaju UAE masakrirali su najmanje 2.000 ljudi u El Fasheru, u onome što neke grupe za ljudska prava opisuju kao "pravi genocid".

Sukob je uključivao široko rasprostranjene zločine, uključujući etničke masakre, seksualno nasilje, prijeke egzekucije i masovno raseljavanje skoro 89.000 ljudi u gradu i oko njega.

Vojska i RSF, koji su bili bivši saveznici, stupili su u rat 2023. godine. SZO kaže da je u borbama poginulo najmanje 40.000 ljudi, a Ujedinjeni narodi kažu da je raseljeno još 12 miliona ljudi.

Humanitarne grupe kažu da bi pravi broj poginulih mogao biti mnogo veći.

Na svojoj sjednici u petak, najviše tijelo Ujedinjenih naroda za ljudska prava usvojilo je rezoluciju kojom se nalaže nezavisnoj misiji UN-a za utvrđivanje činjenica u Sudanu da hitno istraži kršenja međunarodnog prava od strane svih strana u zapadnom gradu i poziva je da "identificira, gdje je to moguće", osumnjičene počinitelje kako bi se osiguralo da budu "pozvani na odgovornost".

"Zločini koji se odvijaju u el-Fasheru bili su predviđeni i mogli su se spriječiti, ali nisu spriječeni. Oni predstavljaju najteži zločin", rekao je u petak Volker Türk, šef UN-a za ljudska prava.

Türk je rekao da "niko od nas ne bi trebao biti iznenađen" izvještajima, otkako su RSF preuzele kontrolu nad gradom, o "masovnim ubistvima civila, etnički ciljanim pogubljenjima, seksualnom nasilju, uključujući grupna silovanja, otmicama radi otkupnine, široko rasprostranjenim proizvoljnim pritvorima, napadima na zdravstvene ustanove, medicinsko osoblje i humanitarne radnike, te drugim užasnim zločinima".