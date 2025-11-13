Islamski džihad: Trumpov plan služi strateškim interesima Izraela

🔹️Palestinski pokret Islamski džihad u Pojasu Gaze tvrdi da plan Donalda Trumpa od 20 tačaka, za koji američki predsjednik tvrdi da ima za cilj okončanje genocida izraelskog režima u Gazi, zapravo služi strateškim interesima Tel Aviva.

🔹️Glasnogovornik Mohammed al-Hajj Musa dao je ove komentare novinama Palestine Today u srijedu u vezi s prijedlogom koji je proslijeđen krajem septembra.

„Trumpov prijedlog je nejasan i postiže strateške ciljeve za okupaciju“, rekao je Musa.

🔹️Zvaničnik Islamskog džihada ponovio je svoje sumnje u vezi s američkim prijedlogom, rekavši da Washington želi "politički i humanitarno zadaviti Gazu".

🔹️Također je izrazio zabrinutost zbog toga što je izraelska vojska odbila da se obaveže na dogovorene procese povlačenja ili humanitarni protokol i nastavila kršiti sporazum o prekidu vatre.