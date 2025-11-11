Libanski stručnjak u razgovoru za ABNA: Trumpovo priznanje je službeni dokument agresije protiv Irana i principi Povelje UN-a

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon eksplicitnog priznanja Donalda Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, o direktnoj ulozi Washingtona u 12-dnevnom ratu protiv Islamske Republike Iran, postavljena su mnoga pitanja u oblasti međunarodnog prava i legitimnosti ove akcije, a mnogi stručnjaci za međunarodno pravo smatrali su ove izjave službenim priznanjem učešća u ilegalnoj vojnoj akciji protiv suverene zemlje.

Dr. Ali Matar, profesor političkih nauka i istraživač međunarodnih odnosa i međunarodnog prava na Libanskom univerzitetu, ispitao je dimenzije ovog pitanja iz pravne i političke perspektive u intervjuu za ABNA.

Dr. Ali Matar je na početku naglasio: Priznanje Donalda Trumpa o učešću Amerike u ratu protiv Irana je, zapravo, jasna potvrda da je ono što su učinili Izrael i Sjedinjene Američke Države bio čin agresije. Početak ovog rata sam po sebi je jasan primjer agresije, a učešće američke vojske u njemu je također jasno kršenje principa Povelje UN-a, posebno zato što Vijeće sigurnosti nije donijelo rezoluciju kojom bi se opravdala takva intervencija.

Urednik novinske web stranice Al-Ahed dodao je: Prema Povelji UN-a, nijedna zemlja nema pravo koristiti silu u međunarodnim odnosima. To je jasno navedeno u četvrtom paragrafu člana 2. Povelje. Također, član 7. istog člana zabranjuje svako miješanje u unutrašnja pitanja zemalja. Stoga, akcija SAD-a i Izraela nije samo kršenje iranskog suvereniteta, već i jasno kršenje temeljnih principa međunarodnog prava.

Prijetnja miru i humanitarna katastrofa

Ali Matar je dalje objasnio: Nijedna zemlja nema pravo napasti drugu zemlju ili učestvovati u agresiji protiv nje osim na osnovu odobrenja Vijeća sigurnosti ili u slučaju samoodbrane. Nasuprot tome, prema članu 51. Povelje UN-a, napadnutoj zemlji je dato pravo da se brani pojedinačno ili kolektivno.

Osvrćući se na ljudske dimenzije incidenta, stručnjak je rekao: Vojna akcija protiv Irana, kako je Trump javno priznao, uključivala je bombardiranje nuklearnih postrojenja američkim ratnim avionima, a ova operacija mogla je dovesti do nuklearne i humanitarne katastrofe i ugroziti živote stotina hiljada civila. Stoga, ova akcija nije samo agresivna, već i ozbiljna prijetnja miru i sigurnosti Irana, regije i svijeta.

Naglasio je: S obzirom na ove činjenice, iz perspektive svih standarda međunarodnog prava, akcija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana je nezakonita i krši principe Povelje Ujedinjenih nacija.

Pravno gonjenje u međunarodnim institucijama

Kao odgovor na pitanje o mogućnosti pokretanja ovog pitanja na međunarodnim forumima, Ali Matar je objasnio: Iran može pokrenuti ovo pitanje putem Vijeća sigurnosti UN-a i zahtijevati osudu Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države stalna članica Vijeća sigurnosti i imaju pravo veta, bit će teško donijeti rezoluciju protiv toga u praksi.

Nastavio je: "Međutim, ako se prikupi dovoljno dokaza o događajima ratnih zločina, Iran može slučaj uputiti Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) kako bi se komandanti ili zvaničnici odgovorni za ove napade mogli krivično goniti."

Politički stručnjak je također napomenuo da se Međunarodni sud pravde (IJC) uglavnom bavi sporovima između zemalja, a ne ratnim zločinima, ali ako se može dokazati da je cilj ovih napada bio masovno uništenje iranskog naroda ili stvaranje humanitarne katastrofe, tužba se može podnijeti i tamo.

Utjecaj SAD-a i teškoća postizanja pravde

Ali Matar je zaključio naglasivši: "Nažalost, mora se priznati da Sjedinjene Američke Države imaju opsežan utjecaj na Ujedinjene nacije i međunarodne institucije. Stoga, postizanje odlučujućeg rezultata za osudu ili čak primanje odštete od Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nije lahak zadatak. Međutim, pravno i politički vođenje ovog slučaja je neophodan i važan korak za evidentiranje agresije i razotkrivanje njene nezakonite prirode u historiji i svjetskoj savjesti."