Rasprostranjeni požari u šumama južnog Libana nakon izraelskih napada

Prema izvještaju novinske agencije Ahl al-Bayt (ABNA), nakon zračnih napada izraelske vojske na južni Libanon sinoć, u šumama nekoliko gradova u regiji izbili su rasprostranjeni požari koji još uvijek traju.

Prema izvještaju reportera RT-a, plamen gori u šumama oko gradova Al-Rayhan, Armati, Bekasin i Aray na jugu Libana. Ova područja su sinoć bila meta izraelskih napada, što je dovelo do ozbiljnih požara u vegetaciji regije.

U drugom događaju, veliki požar izbio je u regiji Al-Khoroub u governoratu Chouf, zahvativši velike dijelove šuma. Libanonski vatrogasci suočavaju se s nedostatkom opreme za gašenje požara, a jaki vjetrovi rasplamsavaju plamen.

Libanonska vatrogasna brigada izdala je saopštenje u kojem poziva lokalne stanovnike i spasilačke timove da pomognu u obuzdavanju požara. Požari izbijaju usred stalnih graničnih tenzija između Libana i Izraela.