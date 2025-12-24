Turska se sprema za sukob s Izraelom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Alon Lil, bivši izraelski diplomata, rekao je u saopštenju: Turska unapređuje svoju protivvazdušnu odbranu i vazduhoplovstvo kao odgovor na izraelska upozorenja i zemlja se priprema za mogući sukob s Izraelom.

Prema izvještaju Arapske novinske agencije, istakao je da su izraelske poruke povećale osjećaj prijetnje u Ankari i dovele do razvoja turskih sistema protivvazdušne odbrane.

Leal je također izrazio zabrinutost zbog rizika od vojnog sukoba u Siriji i uloge Turske u Gazi, naglašavajući da jačanje vojne saradnje Turske s Azerbejdžanom može dovesti do povećanja tenzija.