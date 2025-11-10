Član Političkog vijeća Hezbollaha: Oružje otpora je garancija opstanka Libana i njegov adut

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A) - ABNA - Mahmoud Qamati, član Političkog vijeća Hezbollaha, kritizirao je strani pritisak na libanonsku vladu na ceremoniji obilježavanja godišnjice šehadeta Muhameda Alija Rashida u gradu Jbeilu, naglašavajući da se "Libanon suočava sa stvarnom i egzistencijalnom prijetnjom."

Govoreći o američkom pritisku na libanonsku vladu, Qamati je rekao: „Naše je nacionalno i libanonsko pravo da ne prihvatimo da Amerikanci, u službi Izraela, naređuju libanonskoj vladi šta treba da radi.“

Hvaleći suživot različitih plemena u regijama Jbeil i Kasrwan, smatrao je ova područja „lijepim simbolom Libana“ i „simbolom žrtve za domovinu“, te je rekao: „Šehidi ovih regija od sjevera do juga su neodvojivi dio Libana.“

Izražavajući zabrinutost zbog napora nekih pokreta da unište nacionalno jedinstvo i promoviraju sektaštvo, Qamati je rekao: „Libanon je u osjetljivoj fazi bola, uništenja i egzistencijalne prijetnje.“

Pozivajući se na Netanyahuove riječi o „Velikom Izraelu“ i izjave američkog izaslanika Toma Baraka u vezi s prijetnjom postojanju Libana, dodao je: „Kada su svi izraelski zahtjevi ujedno i američki zahtjevi, mora se postaviti pitanje koji je pravi cilj?“

Naglašavajući stratešku ulogu oružja otpora, Qamati je rekao: „Otpor nije milicijska grupa; naprotiv, spriječio je potpunu okupaciju južnog Libana od strane Izraela. Korupcija i krađa imovine ljudi uzrok su ekonomske krize, a ne otpor.“

Govoreći o iranskoj podršci Libanu, rekao je: „Iran je spreman pomoći libanonskoj vladi, dok Amerika čak ni ne traži od Izraela da prestane ubijati civile.“

Qamati je zaključio naglašavajući: „Oružje otpora je garancija opstanka Libana i njegov adut. Žrtvovat ćemo mučenike da bismo sačuvali Liban i nećemo se povući s ovog puta.“