Neizvjesna budućnost čeka više od milion sirijskih izbjeglica u Njemačkoj

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), dok je Njemačka otvorila svoja vrata izbjeglicama koje bježe od rata na Bliskom istoku 2015. i 2016. godine, sada s promjenjivom političkom klimom i rastom desničarskih stranaka, budućnost sirijskih izbjeglica u ovoj zemlji suočava se s neizvjesnošću i zabrinutošću.

Njemački kancelar Friedrich Mertz objavio je da "više ne postoji pravni osnov za nastavak boravka sirijskih izbjeglica u Njemačkoj" i da vlada namjerava započeti proces njihovog povratka u Siriju.

Njemačka vlada u početku naglašava dobrovoljni povratak, ali Mertz je upozorio da bi "oni koji odbiju povratak mogli biti deportovani u bliskoj budućnosti".

U Njemačkoj živi oko 1,3 miliona Sirijaca, od kojih neki imaju njemačko državljanstvo, a drugi imaju stalni ili privremeni boravak. Više od 160.000 Sirijaca će dobiti njemačko državljanstvo do kraja 2023. godine i neće biti predmet programa povratka, ali stotine hiljada onih s privremenim boravkom i statusom izbjeglice su u opasnosti od prisilnog povratka.

Protivljenje i zabrinutost

Aktivisti i njemački građani izrazili su zabrinutost zbog politika. Rafif Daoud, sirijski inženjer koji živi u Berlinu, nazvao ih je "zastrašujućim" i u skladu sa zahtjevima ekstremista.

Nahle Osman, šefica Njemačko-sirijskog udruženja humanitarnih organizacija, upozorila je da će te politike zadati težak udarac integriranim migrantima, uključujući 6.000 sirijskih ljekara koji rade u njemačkom zdravstvenom sistemu.

Nakon pada režima Bashara al-Assada 2024. godine, njemačka vlada vjeruje da su uslovi pravi za povratak migranata, ali izvještaji ukazuju na nastavak sektaškog nasilja i sigurnosne nestabilnosti u Siriji.

Krajnje desničarska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je drugo mjesto na nedavnim saveznim izborima zahvaljujući sloganima protiv imigracije, povećavajući pritisak na vladu da promijeni migracijsku politiku.

Dok njemačka vlada pokušava odgovoriti na domaći politički pritisak preispitivanjem migracijske politike, budućnost hiljada sirijskih migranata koji godinama žive u zemlji ostaje neizvjesna.

Njihov prisilni povratak ne samo da se suočava s pravnim i humanitarnim preprekama, već bi mogao imati i ozbiljne posljedice po njemačko tržište rada i socijalnu koheziju.