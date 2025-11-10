Studenti u Minhenu protestuju zbog saradnje univerziteta sa cionističkim režimom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), studenti Tehničkog univerziteta u Minhenu, Njemačka (TUM), okupili su se kako bi protestovali zbog saradnje univerziteta sa cionističkim režimom i optužili predsjednika univerziteta za "saučesništvo u genocidu u Gazi". U simboličnom činu inspirisanom smrtonosnim napadom izraelskog režima na palestinskog novinara "Hosama Shabata", nazvali su jednu od univerzitetskih sala "Hossamova dvorana". Šabat , 23-godišnji novinar, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u sjevernoj Gazi u martu.

U izvještaju objavljenom u julu pod naslovom „Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida“, specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese kritikovala je kontroverznu saradnju između Tehničkog univerziteta u Minhenu i izraelskih vojnih kompanija. Prema izvještaju, univerzitet, putem svog istraživačkog centra Ludwig Belko u Ottenburgu, sarađuje sa 22 izraelske vojne i tehnološke kompanije i prima 11 miliona eura finansiranja.

Prema podacima Uprave za medije Gaze, 274 palestinska novinara izgubila su živote od početka razornog izraelskog rata na toj teritoriji u oktobru 2023. godine.

Vrijedi napomenuti da su prošle godine, tokom nacionalnih protesta protiv ubistva naroda Gaze, američki studenti nazvali jednu od zgrada na Univerzitetu Columbia po "Hind Rajab" - petogodišnjoj palestinskoj djevojčici koja je zajedno sa svojom porodicom ubijena od strane cionističkih vojnika u Gazi u januaru 2024. godine.