SAD se moraju suočiti s posljedicama očigledne agresije protiv Irana

Dao je ove komentare tokom otvorene sjednice Parlamenta u nedjelju, tri dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao da je "u velikoj mjeri zadužen" za ilegalni izraelsko-američki napad na Iran u junu.

„Nakon što je američki predsjednik eksplicitno priznao direktnu odgovornost za agresiju cionističkog režima protiv Irana – koja predstavlja očigledno kršenje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i našeg nacionalnog suvereniteta – ja, u ime plemenitog i časnog naroda Irana, oštro osuđujem ovaj gnusni čin“, rekao je.

„Izjavljujem da, prema međunarodnom pravu, vlada SAD-a mora prihvatiti pravne, političke i vojne posljedice ove očigledne agresije, koja je dovela do mučeništva mnogih naših građana.“

Qalibaf je također upozorio da iranska nacija stoji ujedinjena i čvrsta pred svakom prijetnjom i da će agresore smatrati odgovornima za njihova djela.

Izrael je pokrenuo neizazvanu agresiju protiv Irana 13. juna, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je u zemlji poginulo najmanje 1.064 ljudi, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja. Kao odgovor, iranske oružane snage ciljale su strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu Al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističke agresije.

Na drugim mjestima u svojim komentarima, visoki zakonodavac je rekao da je njegova posjeta Pakistanu ranije ove sedmice imala za cilj zahvaliti Islamabadu na podršci Teheranu i jačanju ekonomskih, kulturnih i sigurnosnih veza između dvije susjedne zemlje.

Dalje je naglasio strateški značaj Pakistana za Iran, navodeći duboke kulturne sličnosti i značajne mogućnosti za sigurnosnu i odbrambenu saradnju.

Pakistanski geografski položaj mogao bi poslužiti kao most koji povezuje Iran s Istočnom Azijom i šire, istakao je.

U međuvremenu, predsjednik iranskog parlamenta rekao je da je tokom svog putovanja s pakistanskim zvaničnicima razgovarao o nizu pitanja, uključujući povećanje bilateralne trgovine na 10 milijardi dolara, olakšavanje barter trgovine, finaliziranje procesa slobodne trgovine, razvoj zajedničkih graničnih tržišta, poboljšanje granične sigurnosti i planiranje trilateralne saradnje s Kinom.

Opisujući svoju posjetu Pakistanu kao važan korak ka jačanju jedinstva Irana i Pakistana, Qalibaf je izrazio nadu u svjetliju budućnost za obje nacije kroz zajedničke napore.

Također je izrazio posebnu zahvalnost pakistanskom narodu na toplom i entuzijastičnom dočeku iranske delegacije, napominjući da to odražava duboku naklonost i bratstvo između dvije nacije.