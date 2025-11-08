Novi detalji o razbijenoj špijunskog mreži u Jemenu

Ova priznanja otkrila su nove detalje njegovih obavještajnih aktivnosti. U svojim ispitivanjima priznao je da je izvršavao misije praćenja i snimanja određenih zgrada i lokacija unutar zemlje.

U svom priznanju, Majdi Muhammad Hussein je napomenuo: Šef (špijunske) mreže davao bi mi zadatak da automobilom odem na određene lokacije i izvršim izviđanje. Tražili bi od mene da uključim kameru instaliranu u automobilu; kamera je bila povezana s modemom i napajanjem kako bi im slala slike uživo.

Nastavlja: Naredili su mi da aktiviram sve uređaje u onome što su nazvali "kompletnim sistemom opreme", zatim zaključam automobil i udaljim se od njega. U nekim misijama su mi rekli da ostanem u automobilu i čekam deset do dvadeset minuta, a u drugim slučajevima su mi naredili da brzo napustim mjesto.

O načinu na koji je komunicirao sa svojim nadređenim i oficirom rekao je: Uvijek mi je slao tačnu lokaciju putem GPS mape, čak je naveo i mjesto gdje je automobil bio parkiran. Ponekad mi je rekao da idem malo dalje, jer je i sam direktno i uživo vidio slike i pratio sva kretanja.

Podsjeća se da je jemensko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo hapšenje niza elemenata zajedničke špijunske mreže između obavještajnih službi Sjedinjenih Američkih Država, cionističkog režima i Saudijske Arabije i uništenje operativne sobe mreže.