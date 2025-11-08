Jemensko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je razbilo američko-izraelsko-saudijsku špijunsku mrežu

U saopštenju objavljenom u subotu, ministarstvo je objavilo da je specijalna sigurnosna operacija, kodnog naziva "Njihovi planovi će propasti", izvršena nakon detaljnih istraga, uz intenzivan nadzor i praćenje koji su otkrili planove protivnika i njihove međusobne veze.

U saopštenju se otkriva da se zajednička operativna soba špijunske mreže nalazila u Saudijskoj Arabiji, odakle je orkestrirala sabotaže i špijunske aktivnosti usmjerene na Jemen.

Mreža je uspostavila više malih, autonomnih špijunskih ćelija, od kojih je svaka djelovala nezavisno, ali sve su bile povezane sa centralnim komandnim centrom.

Špijunske ćelije su bile opremljene sofisticiranom opremom i alatima za nadzor kako bi špijunirale bilo koji potreban objekt i pružile potrebne koordinate i informacije.

Članovi špijunske mreže obučavani su na saudijskom tlu za prikupljanje obavještajnih podataka, pisanje izvještaja i metode skrivanja od strane američkih, izraelskih i saudijskih oficira.

Špijunske ćelije su prikupljale osjetljive informacije o vitalnoj jemenskoj infrastrukturi, vojnim i sigurnosnim instalacijama, mjestima za proizvodnju oružja, kao i mjestima za lansiranje balističkih raketa i dronova koje su jemenske oružane snage koristile protiv cionističkog entiteta.

Također su provodili nadzor nad visokoprofiliranim političkim ličnostima, vojnim i sigurnosnim zapovjednicima i njihovim aktivnostima.

Ćelije mreže bile su uključene u masakr jemenskih civila u nekoliko udara koje su američke i izraelske snage pokrenule na kuće, tržnice i javna mjesta.

Neprijatelju su dostavili informacije i koordinate nekih objekata, šteteći interesima jemenskog naroda i pogoršavajući njihove ekonomske i životne teškoće.