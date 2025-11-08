Historijska džamija Bjelorusije s jedinstvenom drvenom arhitekturom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u okrugu Ivye grada Grodna, Bjelorusija, džamija s drvenom arhitekturom stara više od stoljeća i po i dalje dočekuje vjernike i poznata je kao najstarija i najljepša drvena džamija u zemlji. Ova džamija, osnovana 1884. godine, predstavlja vjeru i identitet male zajednice muslimana koji su uspjeli sačuvati ovo islamsko naslijeđe do danas uprkos teškim historijskim uvjetima.

Džamija je u neprekidnom radu oko 150 godina i koristi se za molitve generacijama. Muslimansko stanovništvo grada, koje čini samo oko 500 od 6.900 stanovnika, posebno brine o džamiji i smatra je dijelom svog identiteta.

Arhitektura džamije je kombinacija tradicionalnog lokalnog stila i jednostavnih umjetničkih elemenata, dajući joj izgled koji je istovremeno autentičan i lijep. Unutar džamije postoje odvojeni prostori za molitvu za muškarce i žene, a njena jednostavna drvena konstrukcija odražava način života i arhitekturu drevnih muslimanskih zajednica u Evropi. Džamija također privlači domaće i strane turiste i posjetioce zbog svojih jedinstvenih arhitektonskih karakteristika i historijske vrijednosti.

Šejh Šabanovič, član Islamskog društva Bjelorusije, naglasio je da džamija Ivye sada nije samo mjesto bogosluženja, već i glavni kulturni i društveni centar muslimana u zemlji, a uskoro će pored nje biti otvoren novi obrazovni i kulturni centar kako bi se ojačale veze s lokalnom zajednicom.