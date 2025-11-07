Iran i Otpor upozoravaju na 'opasnu' izraelsku eskalaciju u Libanu

Iransko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je saopštenje u petak, dan nakon što su izraelski ratni avioni izveli val zračnih napada na južnolibanske gradove Kfar Dounin, Zawtar al-Sharqiyah, Ayta al-Jabal, Taybeh i Tayr Debba, ubivši najmanje jednu osobu i ranivši devet drugih.

Ministarstvo je upozorilo na opasne posljedice nekažnjivosti Izraela i nastavka njegove ratoborne i ekspanzionističke politike po regionalni mir i sigurnost.

„Napadi cionističkog režima na Liban, u kojima je od prošlogodišnjeg primirja ubijeno i ranjeno preko hiljadu nevinih civila i uništena infrastruktura i stambena područja, predstavljaju očigledno kršenje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta nezavisne zemlje i predstavljaju gnusan zločin protiv međunarodnog mira i sigurnosti“, dodaje se.

„Ovi kriminalni napadi, koji su nesumnjivo planirani i izvedeni uz punu podršku i partnerstvo Sjedinjenih Država, još su jedan pokazatelj kriminalne, terorističke i hegemonističke prirode cionističkog režima. Njihov jedini cilj je potkopavanje suvereniteta i sigurnosti Libana i opstrukcija obnove i razvoja zemlje.“

Ministarstvo je također izrazilo saučešće Libanu zbog mučeništva njegovih građana tokom divljačkih izraelskih napada.

Nadalje je naglasio solidarnost Irana s libanonskom vladom i narodom suočenim s kriminalnim izraelskim djelima agresije, potvrđujući da Islamska Republika podržava legitimni otpor i napore Libana u zaštiti vlastitog suvereniteta, sigurnosti i teritorijalnog integriteta.

Izraelska vojska tvrdila je da je u svojim zračnim napadima ciljala vojne instalacije koje pripadaju pokretu otpora Hezbollaha.

Međutim, libanonski predsjednik Joseph Aoun osudio je napade kao "potpuni zločin" prema međunarodnom pravu.

„Što više Liban izražava svoju otvorenost za put mirnih pregovora o rješavanju preostalih pitanja s Izraelom, to više Izrael intenzivira svoju agresiju protiv libanonskog suvereniteta“, napisao je na X.

Izraelska agresija dogodila se nekoliko sati nakon što je Hezbollah poslao otvoreno pismo libanonskoj naciji i trojici najviših lidera u kojem se navodi da, iako je posvećen prekidu vatre iz 2024. godine, i dalje ima „legitimno pravo“ da se odupre izraelskoj okupaciji.