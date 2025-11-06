Pismo Hezbollaha libanskoj vladi: Pregovori služe interesima Tel Aviva

U otvorenom pismu u četvrtak upućenom libanonskoj naciji i trojici najviših lidera, Hezbollah je izrazio svoje protivljenje obnovljenim naporima usmjerenim na uvlačenje Libana u indirektne pregovore sa cionističkim entitetom.

„Svaki politički pregovori s Izraelom“, s kojim je Libanon formalno i dalje u ratu, „ne služe nacionalnom interesu“, dodaje se.

Hezbollah je također potvrdio svoju posvećenost nacionalnoj stabilnosti i jedinstvu Libana, izražavajući spremnost da doprinese izgradnji jedinstvenog stava protiv upornih izraelskih kršenja prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre s grupom otpora.

Libanska vlada se strogo pridržavala primirja, ali Izrael i dalje krši sporazum kopnom, zrakom i u pokušaju da izvuče ustupke od Bejruta u skladu sa svojim interesima u regiji, navodi se.

Pokret otpora dodatno je upozorio da Izrael aktivno radi na potkopavanju Libana u cjelini i demontiranju svake sposobnosti otpora.

„Potvrđujemo svoje legitimno pravo da se odupremo okupaciji i agresiji i da stojimo uz našu vojsku i naš narod kako bismo zaštitili suverenitet naše zemlje“, navodi se.

Hezbollah koristi svoje pravo da se brani od „neprijatelja koji nameće rat našoj zemlji, ne prestaje sa svojim napadima i nastoji pokoriti našu državu“.

Kritizirajući vladu zbog njene odluke o "državnom monopolu na oružje", grupa je rekla da je taj potez iskoristio neprijatelj da zahtijeva razoružanje Otpora, nešto što nije uključeno u primirje i što je Hezbollah kategorički odbacio.

Izrael je pokrenuo agresiju na Libanon u oktobru 2023. kao odgovor na propalestinske zračne napade Hezbolaha na okupirane teritorije.

Međutim, režim je pristao na primirje nakon što nije uspio zaustaviti operacije otpora i osakatiti Hezbollah kako je tražio.

Od početka primirja 27. novembra 2024. Izrael ga je prekršio stotine puta, ubivši više od 300 ljudi i ranivši skoro 600 drugih u Libanu.

Režim u Tel Avivu također nastavlja okupirati pet strateških tačaka u južnom Libanu koje pružaju dominantni pogled na područje i superiorni položaj za paljbu.