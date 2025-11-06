Pogubljenja i silovanja; izvještaji preživjelih o padu Fashera

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon pada Fashera, glavnog grada države Sjeverni Darfur, od strane snaga za brzo reagovanje, objavljeni su užasni izvještaji o masovnim silovanjima, pogubljenjima po kratkom postupku, napadima na humanitarne radnike i široko rasprostranjenom nasilju.

Grad je bio opkoljen glađu i strahom više od godinu dana, a sada gorka sjećanja na to ne napuštaju preživjele.

Jedna preživjela, Amira, majka četvero djece, govorila je o svojim iskustvima bježeći iz Fashera u grad Tawil. Rekla je da je usput svjedočila mučenju, seksualnom napadu, premlaćivanju i izgladnjivanju. Prema njenim riječima, silovanja su se vršila u grupama pred ljudima i niko ih nije mogao spriječiti.

Amira je također ispričala kako su je uhapsile Snage za brzo reagiranje u gradu Kormi i kako je puštena tek nakon što je platila pet milijardi sudanskih funti kao otkupninu. Rekla je da su se tokom njenog pritvora silovanja nastavila čak i noću dok je spavala, te da nije postojala institucija koja bi ih istražila ili spriječila.

Prema Visokom komesaru UN-a za ljudska prava, najmanje 25 žena je grupno silovano tokom racije Snaga za brzo reagiranje na izbjeglički kamp u blizini Univerziteta Fasher. Svjedoci su rekli da su žene i djevojčice odabrane i silovane uz prijetnju oružjem.

Druga preživjela, Mohammed, rekla je na istoj konferenciji da su žene bile podvrgnute ponižavajućim pretresima na kontrolnim punktovima, pa čak i da su im oduzimane pelene i higijenski ulošci.

Ured za koordinaciju izbjeglica i raseljenih osoba u Darfuru saopćio je da je dokumentirao najmanje 150 slučajeva seksualnog nasilja od pada Fashera, zaključno s 1. novembrom 2025. godine. Neki od ovih slučajeva dogodili su se unutar Fashera, a drugi na putu za Tawaleh.

UN procjenjuje da je oko 65.000 civila pobjeglo iz Fashera, a najmanje 5.000 se sklonilo u Tawaleh, grad koji je ranije ugostio više od pola miliona raseljenih osoba. Izvještava se da su uslovi u Tawalehu kritični, s hitnim potrebama za hranom, vodom, lijekovima, skloništem i psihološkom podrškom.