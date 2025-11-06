Iran je prisilio SAD i Izrael da pređu sa 'bezuvjetne predaje' na 'bezuvjetno primirje'

Govoreći na sastanku administrativnog vijeća u pokrajini Hamedan u četvrtak navečer, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je neprijatelj potpuno propao u svim svojim ciljevima tokom 12-dnevnog sukoba.

Araghchi je detaljno opisao pogrešnu procjenu neprijatelja, napominjući njihovu pretpostavku da će se Iran brzo predati pod iznenadnim udarima.

Izjavio je da je realnost da "neprijatelj nije uspio postići svoje ciljeve u ovom 12-dnevnom ratu".

Ministar vanjskih poslova prisjetio se ranih dana rata, kada su slali poruke u kojima su zahtijevali pregovore o predaji, a američki predsjednik Donald Trump je u objavi na društvenim mrežama poznato pozvao na "bezuvjetnu predaju".

"Njihov cilj u započinjanju rata bio je iznenađenje i iznenadni udari, a mislili su da će Iran podići ruke u znak predaje u roku od 2-3 dana", rekao je. "Ali takvo što nije ostvareno uz razboritost Vođe Seyyeda Alija Hamneija) i brzu zamjenu vojnih zapovjednika i obnovu oružanih snaga te ozbiljan ulazak vlade u upravljanje krizama i osiguravanje potreba zemlje."

Araghchi je potvrdio učinkovitost odlučnog iranskog odgovora, ističući domaću snagu koja je prisilila neprijatelja na povlačenje.

Napomenuo je da je ispravna, pravovremena i "snažna i sveobuhvatna reakcija iranskih oružanih snaga na neprijateljsku agresiju" također bila ključna za njihov neuspjeh.

Govoreći o zapadnim tvrdnjama, primijetio je: "Rekao sam šefovima država tokom mog sastanka s njima da su mnogi tvrdili da je nebo Irana bilo u rukama izraelskih aviona tokom 12-dnevnog rata, ali ne spominju dio da je nebo cionističkog režima bilo u rukama iranskih raketa i da uprkos višeslojnoj odbrani uz američku i evropsku pomoć, nisu mogli spriječiti slijetanje iranskih raketa."

Preciznost i uticaj iranske odvraćajuće moći bili su neosporni, prema riječima ministra.

"Naše rakete, prvi put u ratu, svakim danom preciznije i čvršće pogađaju neprijateljske teritorije uklanjajući njihove slabe tačke."

Naglasio je da se domaća proizvodnja ove vojne sposobnosti pokazala odlučujućom, što je dovelo do monumentalne promjene u zahtjevima neprijatelja.

"Rezultat je bio da su oni koji su prvih dana rata rekli 'bezuvjetna predaja' rekli dvanaestog dana rata 'bezuvjetno primirje'", rekao je. "To je razlika nacije koja može odoljeti svojim sposobnostima i trijumfovati nad neprijateljem."