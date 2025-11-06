  1. Home
Cionistički napadi na Liban; "Slijedi nova runda bitke s Hezbollahom"

6 novembar 2025 - 19:29
ABNA24: S eskalacijom izraelskih napada na južni Liban i neuspjehom američke i izraelske političke inicijative za razoružavanje Hezbollaha, rat je dostigao novu fazu i Hezbollah je najavio da će odgovoriti na napade kako bi odbranio teritorijalni integritet Libanona.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok su danas izraelske zračne snage pokrenule novi val napada na Liban, režimski Kanal 12 je objavio: Izraelska vojska se priprema za novu rundu bitke protiv Hezbollaha u bliskoj budućnosti!

U međuvremenu, prije nekoliko sati, prema libanskom Ministarstvu zdravstva, zračni napadi cionističkog neprijatelja na grad Tora u regiji Tir rezultirali su jednim mučenikom i trojicom ranjenih.

Istovremeno, izraelska vojska naredila je evakuaciju dva područja u Tayyibi i Tayr Debbi u južnom Libanu.

Vojska okupacionog režima najavila je da će uskoro napasti infrastrukturu Hezbollaha širom južnog Libana.

Izvori vijesti na okupiranim teritorijama također kažu: Izraelski ratni kabinet će večeras održati sastanak o pitanju eskalacije napetosti u Libanu.

S eskalacijom izraelskih napada na južni Libanon i neuspjehom američke i izraelske političke inicijative za razoružavanje Hezbollaha, rat je dostigao novu fazu i Hezbollah je najavio da će odgovoriti na napade kako bi odbranio teritorijalni integritet Libana.
Hezbollah u Libanu je danas, u pismu upućenom predsjedniku, predsjedniku Parlamenta i premijeru Libana, ističući svoju posvećenost prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, upozorio na nastavak agresije cionističkog režima i pozvao na nacionalno jedinstvo kako bi se suprotstavili tim mjerama.

