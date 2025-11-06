Cionistički napadi na Liban; "Slijedi nova runda bitke s Hezbollahom"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok su danas izraelske zračne snage pokrenule novi val napada na Liban, režimski Kanal 12 je objavio: Izraelska vojska se priprema za novu rundu bitke protiv Hezbollaha u bliskoj budućnosti!

U međuvremenu, prije nekoliko sati, prema libanskom Ministarstvu zdravstva, zračni napadi cionističkog neprijatelja na grad Tora u regiji Tir rezultirali su jednim mučenikom i trojicom ranjenih.

Istovremeno, izraelska vojska naredila je evakuaciju dva područja u Tayyibi i Tayr Debbi u južnom Libanu.

Vojska okupacionog režima najavila je da će uskoro napasti infrastrukturu Hezbollaha širom južnog Libana.

Izvori vijesti na okupiranim teritorijama također kažu: Izraelski ratni kabinet će večeras održati sastanak o pitanju eskalacije napetosti u Libanu.

S eskalacijom izraelskih napada na južni Libanon i neuspjehom američke i izraelske političke inicijative za razoružavanje Hezbollaha, rat je dostigao novu fazu i Hezbollah je najavio da će odgovoriti na napade kako bi odbranio teritorijalni integritet Libana.

Hezbollah u Libanu je danas, u pismu upućenom predsjedniku, predsjedniku Parlamenta i premijeru Libana, ističući svoju posvećenost prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, upozorio na nastavak agresije cionističkog režima i pozvao na nacionalno jedinstvo kako bi se suprotstavili tim mjerama.