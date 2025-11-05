Fašer na ivici humanitarnog kolapsa; hiljade civila okruženo terorom, glađu i represijom

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon što su Snage za brzo reagovanje preuzele grad Fašer u zapadnom Sudanu, hiljade bespomoćnih civila zarobljeno je u stanju nalik komi, između straha, očekivanja i uništenja; u gradu koji je sada postao simbol humanitarne katastrofe i ratnih zločina.

Fašer, glavni grad države Sjeverni Darfur, izdržao je opsadu i glad više od godinu i po dana, ali je posljednjih sedmica svjedočio široko rasprostranjenom genocidu i ozbiljnim kršenjima ljudskih prava.

Nakon povlačenja sudanske vojske, Snage za brzo djelovanje iskalile su svoj bijes na civilnom stanovništvu; pogubljenja po kratkom postupku, mučenja, otmice i masovna ubistva su među prijavljenim zločinima.

Teški psihološki i humanitarni uslovi

Stanovnici Fašera suočavaju se s potpunim nedostatkom sredstava za život, prekidima komunikacije i čestim pretresima, koji se provode pod izgovorom pronalaska vojnika koji se skrivaju među stanovništvom.

Očevici su prijavili tijela nagomilana na ulicama, kućama, pa čak i u skloništima, koje je vojska sakupila i odvezla na nepoznate lokacije.

Stanovnik Fašera, koji je govorio pod uslovom anonimnosti iz sigurnosnih razloga, rekao je: „Tijela su nagomilana na ulicama, kućama i tunelima gdje su se ljudi sklonili. Vojska ih je sakupila i odvela iz grada.“

Naglasio je da se brutalno kršenje ljudskih prava nastavlja, od pretresa kuća do pucnjave na javnim okupljanjima zbog sumnje da su vojnici dezertirali.

Međunarodne reakcije

Organizacije za ljudska prava, uključujući Ured UN-a za ljudska prava, upozorile su na vansudska pogubljenja, masovna silovanja i prijetnje životima humanitarnih radnika.

Kao posljednje uporište vojske u Darfuru, Fašer je sada postao kritična tačka u građanskom ratu u Sudanu, s opasnim posljedicama po nacionalno jedinstvo i političku budućnost zemlje.

Ovi izvještaji prikazuju užasavajuću sliku humanitarne situacije u Fašeru, gradu koji je sada simbol patnje, globalne tišine i potrebe za hitnom akcijom kako bi se spasile hiljade nevinih života.

Strah, smrt i beskućništvo na ulicama Fašera

Stanovnik Fašera rekao je Al-Arabi Al-Jadeed o bolnoj situaciji u gradu: „Nakon što su izdržali glad i brutalne zločine, ljudi su se iznenada našli usred bitke koja je pala na njih i odnijela mnoge živote.“ Dodao je: „Građani se ne mogu kretati gradom; miris baruta, leševi na ulicama i sjena smrti proširili su se posvuda.“

Izvor je naglasio da ljudi žive u stalnoj tjeskobi i strahu od neizvjesne budućnosti u odsustvu bilo kakve pravne vlasti i prisustva nemilosrdnih oružanih snaga.

Priča povratnice iz pakla Fašera

Jedna od spašenih žena koja je bila prisiljena vratiti se u Fašer nakon bijega rekla je: „Ljudi su u stanju mentalne kome; stotine njihovih voljenih su ubijene, a da ih nisu mogli sahraniti. Mnogi drugi su nestali ili su u zatvorima punim nevinih ljudi.“

„Nakon što smo pobjegli u područje Qarni i pokušali doći do grada Toli, Snage za brzo reagiranje prisilile su nas da se vratimo i zatvorile sve puteve. Nisu nas čak ni pustili u sigurnija područja“, dodala je.

Povratnici su se sklonili u prazne kuće ili neformalne kampove i suočavaju se s ozbiljnom nestašicom vode i hrane. Ograničena distribucija hrane provodi se samo kako bi se spriječio novi val migracija. „Ljudima je sigurnost potrebnija od svega“, naglasila je.

Uprkos naporima da se život vrati u normalu, u gradu se i dalje mogu čuti pucnjava i eksplozije. Oružane snage upadaju u kuće, pljačkaju imovinu ljudi i potpuno uništavaju sigurnost.

Sprječavanje bijega i kršenja ljudskih prava

„Fašer je danas u potpunom haosu“, rekla je Mariam, još jedna povratnica. Nema sigurnosti, osnovne usluge poput vode, struje i zdravstvene zaštite su prekinute. Boravak u Fašeru znači riskiranje života.“

U međuvremenu, Mreža sudanskih ljekara izdala je saopštenje u kojem se navodi da su Snage za brzo reagovanje zatvorile hiljade civila u Fašeru i spriječile ih da odu. Konfiskovali su prevozna sredstva, pa čak i prisilili ranjene i pothranjene da se vrate u grad.

Hiljade civila pod opsadom, bez lijekova, ljekara ili mogućnosti bijega

Dok Snage za brzo reagovanje nastavljaju da opkoljavaju grad Fašer, Mreža sudanskih ljekara upozorila je da je pritvaranje hiljada civila u teškim humanitarnim uslovima, ozbiljna nestašica lijekova i nedostatak medicinskog osoblja, od kojih su neki još uvijek pritvoreni ili oteti, postalo široko rasprostranjena humanitarna katastrofa.

U saopštenju mreže se navodi: „Kontinuirano prisustvo tijela oko grada, bez mogućnosti sahrane, postalo je ekološka kriza. Neophodno je da se odmah otvore sigurni putevi za odlazak civila i da se humanitarnim agencijama dozvoli sahranjivanje tijela.“

Prema riječima volontera u gradu Toli, protok izbjeglica iz Fašera je zaustavljen posljednjih dana. „Kretanje izbjeglica prema Toliju je značajno usporeno jer su snage za brzo reagovanje spriječile ljude da napuste Fašer, pa čak i prisilile one koji su stigli do područja Qarni da se vrate“, rekao je Adam Rijal, glasnogovornik Koordinacije za izbjeglice Darfura, za Al-Arabi Al-Jadeed.

Šokantan izvještaj o masakru u Ma'ai

U saopštenju Pripremnog odbora Sudanskog medicinskog udruženja od 29. oktobra navodi se:

U prvim satima dolaska Snaga za brzi odgovor u Fašer, ubijeno je 2.000 civila.

Mnoge žrtve su žive spaljene u svojim vozilima.

Procjenjuje se da je 177.000 civila i dalje pod opsadom, a za mnoge se vjeruje da su žrtve masovnih ubistava.

Za 48 sati, 28.000 ljudi je raseljeno, a putevi za bijeg su blokirani, a njihov pristup sigurnosti im je blokiran.

Više od 1.000 ljudi stiglo je u grad Toli, boreći se s ranama, glađu i žeđu.