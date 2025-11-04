Izrael duboko zabrinut zbog jačanja Hezbollaha

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelske novine "Haaretz" izvijestile su da su visoki izraelski vojni zvaničnici upozorili na povećane napore Hezbollaha da obnovi svoje snage; što bi moglo navesti Izrael da proširi vojne operacije protiv grupe.

Prema ovim zvaničnicima, aktivnosti Hezbollaha trenutno su uglavnom koncentrisane sjeverno od rijeke Litani i još nisu stigle do područja blizu izraelske granice, ali nastavak ovog procesa mogao bi dovesti do eskalacije sukoba.

Izraelski vojni obavještajni zvaničnici izjavili su da Hezbollah posljednjih sedmica aktivno jača svoje vojne kapacitete i unutrašnju poziciju u Libanu. Također su rekli da su dostavili dokaze američkoj vladi i posmatračima prekida vatre.

Strani obavještajni izvori također su potvrdili da je Hezbollah uspio obnoviti svoje mreže snabdijevanja i da je primao pošiljke oružja iz Irana preko Iraka i Sirije. Izvori su dodali da je tempo ponovnog naoružavanja Hezbollaha nadmašio napore libanonske vojske da ga razoruža.

Izraelski vojni zvaničnici također su izjavili da se libanonska vojska suzdržala od sukoba sa snagama Hezbollaha i da ne poduzima ozbiljne korake kako bi spriječila obnovu grupe.

Tom Barrack, američki ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju, koji je također privremeno smješten u Libanu, izrazio je zabrinutost zbog sporog tempa razoružavanja Hezbollaha i pozvao na koncentraciju oružja u rukama libanonske vlade.

Barrack je naglasio da će Izrael nastaviti svoje napade u južnom Libanu jer su "hiljade raketa i minobacača" ostale u tom području i predstavljaju direktnu prijetnju. Međutim, priznao je da „nije logično tražiti od Libana da silom razoruža jednu od svojih stranaka, jer se svi boje građanskog rata.“

S druge strane, libanski izvori optužili su Izrael za eskalaciju napada i rekli da su izjave izraelskih zvaničnika imale za cilj izvršiti pritisak na libanonsku vladu da započne diplomatske razgovore.

Bivši libanonski oficir također je rekao novinama: „Niko ne očekuje da će Hezbollah pokrenuti napad na Izrael u bliskoj budućnosti, čak i uprkos izvještajima o naporima grupe da se naoruža.“