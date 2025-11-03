Ispraćaj petorice šehida otpora u Nabatiyehu; otpor se neće predati

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), stotine ljudi okupilo se u gradu Nabatiyehu kako bi se oprostili od tijela petorice šehida otpora; boraca koji su poginuli u nedavnim agresivnim napadima cionističkog režima na libanonskom tlu.

Prema službenim izvorima, libanonsko Ministarstvo zdravstva i cionistička neprijateljska vojska jučer su potvrdili da su borbeni avioni okupacijskog režima ciljali četiri pripadnika snaga otpora u napadu na područje Kafr Roman u Nabatiyehu. Neprijatelj je tvrdio da su ovi borci pripadnici elitne jedinice Radwan.

Napad se dogodio samo dan nakon što je cionistički neprijatelj u odvojenom napadu ubio još jednog borca ​​otpora, tvrdeći da obnavlja odbrambenu infrastrukturu Hezbollaha u južnom Libanu.

Hezbollah još nije dao službenu izjavu o detaljima ovih napada, ali poruka ljudi na ulicama bila je jasna: jug se neće pokloniti. Tabuti šehida bili su umotani u žutu zastavu otpora, a lica ljudi su odavala njihovu odlučnost da istraju. Mnoge porodice su držale fotografije svojih voljenih šehida; onih koji su dali svoje živote u odbrani Libana.

Rana Hamed, majka jednog od šehida, rekla je tihim, ali čvrstim glasom: „Ovo je cijena koju jug plaća svaki dan, i mi vjerujemo u ovaj put.“

Dok cionistički režim prijeti proširenjem svojih napada, libanski narod kaže da svaka kap krvi šehida produbljuje korijene otpora.

Izrael nikada nije zaustavio svoje agresije u protekloj godini, a sada ponovo pokušava slomiti volju otpora intenziviranjem napada; za koje je historija pokazala da će završiti samo porazom za okupatora.